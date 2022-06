Sport kort: België mist Lukaku ook tegen Polen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

België mist spits Lukaku ook tegen Polen

21.10 uur: Romelu Lukaku mist ook het laatste Nations League-duel van deze reeks, dinsdag tegen Polen. De spits van Chelsea raakte vorige week tegen het Nederlands elftal (4-1-nederlaag) geblesseerd aan zijn enkel en miste daarna de duels met Polen (6-1-winst) en Wales (1-1).

Ook onder anderen Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco en Thomas Meunier zijn er niet bij in Polen, dat zaterdag nog met 2-2 gelijkspeelde tegen Oranje.

Nederland speelt dinsdag tegen Wales. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal gaat aan kop in de groep, op 3 punten gevolgd door België en Polen.

Golfster Grant eerste vrouwelijke winnaar van gemengde wedstrijd

20.35 uur: Linn Grant heeft als eerste vrouw ooit een golftoernooi op de Europese tour gewonnen waar ook mannen aan deelnamen. De 22-jarige Zweedse begon de laatste dag op het Scandinavian Mixed in eigen land al met een voorsprong, die ze vervolgens uitbouwde. Ze kwam uit op een score van -24.

Henrik Stenson uit Zweden en de Schot Marc Warren werden op gepaste afstand gedeeld tweede: -15. Grant had daarmee de grootste afstand tot de nummer 2 van dit seizoen op de DP World Tour. De jonge Zweedse kwam op de afsluitende dag tot vijf birdies op de eerste zes holes.

Het Scandinavian Mixed is onderdeel van de Ladies European Tour (LET) en van de DP World Tour, de nieuwe naam van de European Tour bij de mannen. Op de LET was het haar derde overwinning in zes wedstrijden deze jaargang.

Het was voor Grant extra belangrijk om de mannen te verslaan dit weekend, zei zij. „Natuurlijk was dat het belangrijkste. De hele week had ik het gevoel dat het de meiden tegen de jongens was en dat wie die trofee ophaalt, het hele veld vertegenwoordigt. Ik hoop dat mensen het golf voor vrouwen gaan erkennen, dat meer sponsors naar de LET gaan en hopelijk geeft dit de vrouwentak een zetje.”

BMX’ster Laura Smulders weer tweede op Papendal achter Claessens

19.29 uur: Het is BMX’ster Laura Smulders ook in de tweede wereldbekerwedstrijd van dit weekend in Papendal net niet gelukt om de zege binnen te halen. De 28-jarige Nederlandse eindigde als tweede, opnieuw achter Zoé Claessens. De Zwitserse had zaterdag ook al gewonnen voor Smulders. De Nederlandse gaat nog wel aan de leiding in het wereldbekerklassement.

Judy Baauw, Merel Smulders en Manon Veenstra haalden de finale niet. Merel Smulders, die dit weekend haar rentree maakte na rugklachten, eindigde zaterdag nog als zevende. Voor Baauw was er toen een vijfde plek, Veenstra werd achtste.

Laura Smulders gaat na vier wedstrijden aan kop in de wereldbeker. Claessens is dichterbij gekomen maar heeft wel nog bijna 200 punten achterstand. De volgende wedstrijden zijn september in Colombia.

Bij de mannen won de Fransman Romain Mahieu. Geen van de Nederlandse BMX’ers wist de finale te halen. Jay Schippers werd uitgeschakeld in de halve finales.

Maas en Schweertman pakken titels op NK squash

18.57 uur: Fleur Maas en Piëdro Schweertman hebben de nationale titels squash veroverd. Maas was in het Amsterdamse Frans Otten Stadion als derde geplaatst, Schweertman voerde bij de mannen de plaatsingslijst aan.

Maas was in de finale met 5-11, 11-8, 11-7, 11-3 te sterk voor de als eerste geplaatste Milou van der Heijden, die al zes keer Nederlands kampioen werd. „Ik wilde gewoon een lekkere finale spelen en had het geluk als underdog de wedstrijd in te gaan tegen Milou. Ik heb altijd het doel gehad om Nederlands kampioen te worden en ben ontzettend blij dat het nu gelukt is”, aldus Maas.

Schweertman liet in de finale Roshan Bharos met 11-6, 11-4, 11-4 kansloos. Voor Schweertman was het zijn zesde titel op rij. „Ondanks dat ik 38 ben en recent vader ben geworden, ben ik nog altijd even gemotiveerd om aan mijn spel te werken en kijk er dan ook naar uit om over acht maanden mijn nationale titel te verdedigen”, zei de winnaar.

Berrettini klopt Murray en pakt bij comeback titel in Stuttgart

18.33 uur: De Italiaan Matteo Berrettini heeft bij zijn terugkeer op de tour direct de titel veroverd op het grastoernooi van Stuttgart. De Italiaanse nummer 10 van de wereld versloeg in de finale Andy Murray in drie sets: 6-4 5-7 6-3. De finale duurde liefst 2 uur en 40 minuten.

Berrettini (26) sloeg het hele gravelseizoen over vanwege een handblessure. Hij kwam half maart voor het laatst in actie. Het was voor de Italiaan zijn zesde titel en al zijn derde op gras. Vorig jaar was hij de beste op het toernooi van Queen’s. In Stuttgart zegevierde hij ook al in 2019.

De 35-jarige Murray, tegenwoordig de nummer 68 van de wereld, had zijn eerste titel sinds eind 2019 kunnen pakken. Toen was hij de beste op het indoortoernooi van Antwerpen.

Motorcrosser Gajser wint MXGP in Duitsland

18.32 uur: Motorcrosser Tim Gajser heeft de Grote Prijs van Duitsland in de MXGP gewonnen. De 25-jarige Sloveen was op het circuit van Teutschenthal de beste in de eerste manche en behaalde in de tweede manche een tweede plek.

Jeremy Seewer uit Zwitserland eindigde in het klassement op de tweede plaats, na een derde plek in de eerste manche en een overwinning in de tweede. De Spanjaard Jorge Prado eindigde op de derde plaats in het klassement. Calvin Vlaanderen was de beste Nederlander met een 8e plaats.

Vlaanderen eindigde als twaalfde in de eerste manche en als vierde in de tweede race. Glenn Coldenhoff eindigde op plek 9 in het klassement, Brian Bogers als 18e.

In het wereldkampioenschap gaat Gajser aan de leiding met 485 punten. Hij wordt gevolgd door Seewer (384 punten) en Prado (366 punten). Coldenhoff is de beste Nederlander met een vijfde plek (330). Bogers staat zevende met 252 punten, Vlaanderen tiende met 227 punten.

Wereldkampioen Jeffrey Herlings komt dit seizoen niet in actie wegens een voetblessure.

Williams wint eerste etappe in Ronde van Zwitserland

17.49 uur: Stephen Williams van Bahrain-Victorious heeft de openingsetappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. In de rit van 177,6 kilometer met start en finish in Küsnacht was de Brit de snelste in de eindsprint. Hij bleef de Duitser Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) en de Deen Andreas Kron (Lotto Soudal) voor.

De 26-jarige Williams pakte ook de leiderstrui in de Ronde van Zwitserland. De winst in de openingsetappe betekende zijn eerste zege van 2022. „Ik wist niet zeker hoe ik ervoor zou staan, maar ik wist dat ik er hard voor had gewerkt. Dat ik deze eerste etappe win is erg speciaal voor me”, zei hij.

Pascal Eenkhoorn was de beste Nederlander in de eerste etappe. Hij eindigde op de 24e plaats.

De Ronde van Zwitserland telt acht ritten en eindigt volgende zondag met een individuele tijdrit. Richard Carapaz uit Ecuador veroverde in 2021 de eindzege, maar hij komt dit jaar niet in actie.

Stam en Schoon poulewinnaar bij WK beachvolleybal

17.20 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben ook hun derde en laatste poulewedstrijd op de WK beachvolleybal gewonnen. In Rome waren ze met 22-20 en 21-10 te sterk voor de Argentijnse speelsters Ana Gallay en Fernanda Pereyra. Met de derde zege op rij pakten Stam en Schoon ook de poulewinst.

Gallay en Pereyra hadden net als Stam en Schoon hun eerste twee wedstrijden gewonnen en daardoor werd in een onderling duel om poulewinst gestreden. Daarin bleek het Nederlandse duo na een spannende eerste set uiteindelijk het sterkste. Stam en Schoon waren na hun eerdere winstpartijen al zeker van een plek in de knock-outfase van het WK. Woensdag vervolgen ze hun toernooi in de Round of 32.

De Nederlandse vrouwen zijn in Rome als eerste geplaatst. Stam (23) en Schoon (20), die vorig jaar in Tokio debuteerden op de Olympische Spelen, wonnen in maart een Elite 16-toernooi in Mexico en stonden daarnaast nog twee keer in een finale. Het jonge duo voert de wereldranglijst aan.

Bij de mannen wisten Matthew Immers en Stefan Boermans zondag hun tweede poulewedstrijd niet te winnen van Pablo Herrera en Gavira Collado uit Spanje. Het werd 28-26 en 21-16 voor de Spanjaarden. Immers en Boermans spelen maandag hun derde poulewedstrijd.

Leon Luini en Ruben Penninga spelen zondagavond hun tweede poulewedstrijd waarin ze het opnemen tegen de Noren Anders Berntsen Mol en Christian Sandlie Sorum.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen plaatsten zich eerder al voor de knock-outfase. Op maandag spelen zij nog voor poulewinst tegen een duo uit Finland.

De nummers 1 en 2 van de twaalf poules gaan door naar de knock-outfase, net als de vier beste nummers 3. De overige nummers 3 strijden in een tussenronde om de resterende vier plekken in de knock-outfase. De wereldkampioenschappen worden gehouden in het Foro Italico in de Italiaanse hoofdstad.

Organisatie toernooi Stuttgart onderzoekt racisme tegen Kyrgios

16.05 uur: De organisatie van het tennistoernooi in Stuttgart onderzoekt mogelijke racistische uitingen van het publiek tegen de Australische tennisser Nick Kyrgios. De nummer 78 van de wereld beweerde op Instagram dat hij tijdens zijn verloren halve finale tegen Andy Murray (7-6 (5) 6-2) is uitgemaakt voor onder meer ’klein zwart schaap’. Kyrgios ging tijdens de wedstrijd de confrontatie aan met het publiek, waarvoor hij een puntenstraf kreeg.

„Als ik tegen de menigte inga, word ik gestraft. Dit slaat nergens op”, aldus Kyrgios. „Wat ik nooit zal tolereren is dat toeschouwers atleten uitschelden en beledigen. Jarenlang heb ik me er voor afgesloten, maar vooral in Indian Wells en nu in Stuttgart merkte ik dat mensen het normaal lijken te vinden.”

De organisatie zei geen discriminerende acties te accepteren. „We hebben onze spijt betuigd aan Nick Kyrgios en zijn team en hebben verzekerd dat elke vorm van discriminatie onaanvaardbaar is. Het incident wordt onderzocht.”

Kyrgios verloor de gelijkopgaande eerste set in de tiebreak, waarna hij zijn racket stuk sloeg. In het begin van de tweede set kreeg hij woorden met het publiek en leek de wedstrijd gestaakt te worden, maar uiteindelijk speelde de Australiër de wedstrijd lusteloos uit.

EK-goud voor handboogschutters Oranje in gemengde landenstrijd

15.29 uur: Handboogschutters Gabriela Schloesser en Rick van der Ven hebben bij de Europese kampioenschappen in München goud gewonnen op het onderdeel recurve. In de finale van de gemengde landenwedstrijd versloegen ze Michelle Kroppen en Florian Unruh uit Duitsland met 5-3. Het brons ging naar Tatiana Andreoli en Mauro Nespoli uit Italië.

Schloesser, de geboren Mexicaanse die is getrouwd met Mike Schloesser, pakte vorig jaar op de Spelen van Tokio met Steve Wijler olympisch zilver op dit onderdeel. Op de WK van 2019 won ze met Sjef van den Berg ook al zilver.

Zaterdag veroverde Mike Schloesser de Europese titel op het niet-olympische onderdeel compound. Hij versloeg in de finale Yakup Yildiz uit Turkije met 148-146. Eerder op de dag verloor Schloesser nog met Sil Pater en Stef Willems de finale in de landenwedstrijd met 238-230 van Turkije.

Tennisser Griekspoor plaatst zich voor hoofdtoernooi in Halle

15.28 uur: Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi van het grastoernooi van Halle. De nummer 2 van Nederland was in Duitsland in de tweede en laatste kwalificatieronde met 6-2 6-3 te sterk voor de Duitser Peter Gojowczyk, de nummer 95 van de wereld.

De 25-jarige Griekspoor, de mondiale nummer 56, was als eerste geplaatst in het kwalificatietoernooi. Vorige week verloor hij in Rosmalen in de tweede ronde van de Canadees Félix Auger-Aliassime, die zaterdag bij de laatste vier verrassend zijn meerdere moest erkennen in Tim van Rijthoven.

Het hoofdtoernooi in Halle begint maandag. De tegenstander van Griekspoor is nog niet bekend.

Van Klinken wint weer met discus bij Amerikaanse studentenstrijd

11.39 uur: Jorinde van Klinken heeft met succes haar titel verdedigd bij het discuswerpen op de prestigieuze Amerikaanse studentenkampioenschappen (NCAA Finals). De Nederlandse atlete won namens de universiteit van Arizona het goud met een afstand van 62,16 meter.

Plaats van handeling was de atletiekbaan in Eugene (Oregon), waar volgende maand ook de WK worden gehouden. Van Klinken heeft zich geplaatst voor het discuswerpen en het kogelstoten.

Van Klinken boekte met de discus al haar veertiende overwinning op rij in een college-wedstrijd. Bij het kogelstoten was ze op de tweede plaats geëindigd met een afstand van 18,58 meter. Die finale verloor ze van Adelaide Aquilla, die 19,64 stootte.

De Amerikaanse Abby Steiner stuntte met een toptijd op de 200 meter. De 22-jarige studente van de universiteit van Kentucky spurtte naar de titel in 21,80 seconden, de beste tijd van dit jaar.

Bondscoach België stuurt De Bruyne op vakantie

10.32 uur: Kevin De Bruyne speelt dinsdag niet mee met het Belgische voetbalelftal in de vierde wedstrijd uit de Nations League tegen Polen. Bondscoach Roberto Martinez stuurt de spelmaker op vakantie. Ook Yannick Carrasco en Thomas Meunier zijn er niet bij in het duel in Warschau.

„De Bruyne heeft genoeg gegeven en Carrasco ook”, zei Martinez na de 1-1 tegen Wales in Cardiff op zaterdag. „Meunier heeft twee wedstrijden achter elkaar gespeeld na een blessureperiode van drie maanden. We willen geen risico’s nemen en al zeker niet forceren.”

De Bruyne was vooraf nog kritisch over de interlandperiode na een lang en intensief seizoen met zijn club Manchester City, maar hij gaf na het duel tegen Wales aan dat hij graag bij de selectie was gebleven om tegen Polen mee te doen. „Ik heb drie wedstrijden bijna 90 minuten gespeeld. Fysiek ben ik in orde en ik zou graag de laatste wedstrijd tegen Polen hebben gespeeld, maar het is de beslissing van de coach”, zei De Bruyne, die tegen Wales aanvoerder was van de Rode Duivels.

IJshockeyers Tampa Bay Lightning spelen weer om Stanley Cup

09.58 uur: De ijshockeyers van Tampa Bay Lightning mogen hun titel verdedigen in de Noord-Amerikaanse profcompetitie NHL. Ze kunnen voor de derde keer op rij de zogeheten Stanley Cup winnen.

Het team uit Florida bereikte de finale door in het zesde duel in de play-offs New York Rangers met 2-1 te verslaan en daarmee de best-of-seven met 4-2 te winnen. Aanvoerder Steven Stamkos maakte beide doelpunten voor Tampa Bay Lightning.

Tegenstander in de finale is Colorado Avalanche. Die ploeg plaatste zich voor de finale door Edmonton Oilers uit te schakelen. Het eerste duel om de Stanley Cup is woensdag in Denver.