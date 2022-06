Sport kort: discuszege voor Van Klinken in prestigieuze NCAA Finals

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

EK-goud voor handboogschutters Oranje in gemengde landenstrijd

15.29 uur: Handboogschutters Gabriela Schloesser en Rick van der Ven hebben bij de Europese kampioenschappen in München goud gewonnen op het onderdeel recurve. In de finale van de gemengde landenwedstrijd versloegen ze Michelle Kroppen en Florian Unruh uit Duitsland met 5-3. Het brons ging naar Tatiana Andreoli en Mauro Nespoli uit Italië.

Schloesser, de geboren Mexicaanse die is getrouwd met Mike Schloesser, pakte vorig jaar op de Spelen van Tokio met Steve Wijler olympisch zilver op dit onderdeel. Op de WK van 2019 won ze met Sjef van den Berg ook al zilver.

Zaterdag veroverde Mike Schloesser de Europese titel op het niet-olympische onderdeel compound. Hij versloeg in de finale Yakup Yildiz uit Turkije met 148-146. Eerder op de dag verloor Schloesser nog met Sil Pater en Stef Willems de finale in de landenwedstrijd met 238-230 van Turkije.

Tennisser Griekspoor plaatst zich voor hoofdtoernooi in Halle

15.28 uur: Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi van het grastoernooi van Halle. De nummer 2 van Nederland was in Duitsland in de tweede en laatste kwalificatieronde met 6-2 6-3 te sterk voor de Duitser Peter Gojowczyk, de nummer 95 van de wereld.

De 25-jarige Griekspoor, de mondiale nummer 56, was als eerste geplaatst in het kwalificatietoernooi. Vorige week verloor hij in Rosmalen in de tweede ronde van de Canadees Félix Auger-Aliassime, die zaterdag bij de laatste vier verrassend zijn meerdere moest erkennen in Tim van Rijthoven.

Het hoofdtoernooi in Halle begint maandag. De tegenstander van Griekspoor is nog niet bekend.

Van Klinken wint weer met discus bij Amerikaanse studentenstrijd

11.39 uur: Jorinde van Klinken heeft met succes haar titel verdedigd bij het discuswerpen op de prestigieuze Amerikaanse studentenkampioenschappen (NCAA Finals). De Nederlandse atlete won namens de universiteit van Arizona het goud met een afstand van 62,16 meter.

Plaats van handeling was de atletiekbaan in Eugene (Oregon), waar volgende maand ook de WK worden gehouden. Van Klinken heeft zich geplaatst voor het discuswerpen en het kogelstoten.

Van Klinken boekte met de discus al haar veertiende overwinning op rij in een college-wedstrijd. Bij het kogelstoten was ze op de tweede plaats geëindigd met een afstand van 18,58 meter. Die finale verloor ze van Adelaide Aquilla, die 19,64 stootte.

De Amerikaanse Abby Steiner stuntte met een toptijd op de 200 meter. De 22-jarige studente van de universiteit van Kentucky spurtte naar de titel in 21,80 seconden, de beste tijd van dit jaar.

Bondscoach België stuurt De Bruyne op vakantie

10.32 uur: Kevin De Bruyne speelt dinsdag niet mee met het Belgische voetbalelftal in de vierde wedstrijd uit de Nations League tegen Polen. Bondscoach Roberto Martinez stuurt de spelmaker op vakantie. Ook Yannick Carrasco en Thomas Meunier zijn er niet bij in het duel in Warschau.

„De Bruyne heeft genoeg gegeven en Carrasco ook”, zei Martinez na de 1-1 tegen Wales in Cardiff op zaterdag. „Meunier heeft twee wedstrijden achter elkaar gespeeld na een blessureperiode van drie maanden. We willen geen risico’s nemen en al zeker niet forceren.”

De Bruyne was vooraf nog kritisch over de interlandperiode na een lang en intensief seizoen met zijn club Manchester City, maar hij gaf na het duel tegen Wales aan dat hij graag bij de selectie was gebleven om tegen Polen mee te doen. „Ik heb drie wedstrijden bijna 90 minuten gespeeld. Fysiek ben ik in orde en ik zou graag de laatste wedstrijd tegen Polen hebben gespeeld, maar het is de beslissing van de coach”, zei De Bruyne, die tegen Wales aanvoerder was van de Rode Duivels.

IJshockeyers Tampa Bay Lightning spelen weer om Stanley Cup

09.58 uur: De ijshockeyers van Tampa Bay Lightning mogen hun titel verdedigen in de Noord-Amerikaanse profcompetitie NHL. Ze kunnen voor de derde keer op rij de zogeheten Stanley Cup winnen.

Het team uit Florida bereikte de finale door in het zesde duel in de play-offs New York Rangers met 2-1 te verslaan en daarmee de best-of-seven met 4-2 te winnen. Aanvoerder Steven Stamkos maakte beide doelpunten voor Tampa Bay Lightning.

Tegenstander in de finale is Colorado Avalanche. Die ploeg plaatste zich voor de finale door Edmonton Oilers uit te schakelen. Het eerste duel om de Stanley Cup is woensdag in Denver.