Sport kort: vervroegde vakantie voor Kevin De Bruyne

Bondscoach België stuurt De Bruyne op vakantie

10.32 uur: Kevin De Bruyne speelt dinsdag niet mee met het Belgische voetbalelftal in de vierde wedstrijd uit de Nations League tegen Polen. Bondscoach Roberto Martinez stuurt de spelmaker op vakantie. Ook Yannick Carrasco en Thomas Meunier zijn er niet bij in het duel in Warschau.

„De Bruyne heeft genoeg gegeven en Carrasco ook”, zei Martinez na de 1-1 tegen Wales in Cardiff op zaterdag. „Meunier heeft twee wedstrijden achter elkaar gespeeld na een blessureperiode van drie maanden. We willen geen risico’s nemen en al zeker niet forceren.”

De Bruyne was vooraf nog kritisch over de interlandperiode na een lang en intensief seizoen met zijn club Manchester City, maar hij gaf na het duel tegen Wales aan dat hij graag bij de selectie was gebleven om tegen Polen mee te doen. „Ik heb drie wedstrijden bijna 90 minuten gespeeld. Fysiek ben ik in orde en ik zou graag de laatste wedstrijd tegen Polen hebben gespeeld, maar het is de beslissing van de coach”, zei De Bruyne, die tegen Wales aanvoerder was van de Rode Duivels.

IJshockeyers Tampa Bay Lightning spelen weer om Stanley Cup

09.58 uur: De ijshockeyers van Tampa Bay Lightning mogen hun titel verdedigen in de Noord-Amerikaanse profcompetitie NHL. Ze kunnen voor de derde keer op rij de zogeheten Stanley Cup winnen.

Het team uit Florida bereikte de finale door in het zesde duel in de play-offs New York Rangers met 2-1 te verslaan en daarmee de best-of-seven met 4-2 te winnen. Aanvoerder Steven Stamkos maakte beide doelpunten voor Tampa Bay Lightning.

Tegenstander in de finale is Colorado Avalanche. Die ploeg plaatste zich voor de finale door Edmonton Oilers uit te schakelen. Het eerste duel om de Stanley Cup is woensdag in Denver.