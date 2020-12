Patrick Roest deelt kritiek collega’s op het slechte Thialf-ijs: ’Jammer dat het zo moet’

Patrick Roest: „Het ontbreekt aan samenwerking tussen de schaatsers en de ijsmakers van Thialf.” Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - ’Niks meer aan doen, het is prima.’ Dat zou Patrick Roest een week geleden nog hebben gezegd over de kwaliteit van het ijs in Thialf. Aldus directeur Marc Winters van de Heerenveense schaatstempel, die momenteel zwaar onder vuur van de vaderlandse langebaantoppers ligt, juist vanwege die slechte ijsvloer.