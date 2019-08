Honda-baas: ’Verstappen ontzettend belangrijk voor ons’

Max Verstappen krijgt na zijn zege in Oostenrijk een warme knuffel van Honda-baas Masashi Yamamoto. Ⓒ BSR Agency

Max Verstappen is bezig aan een sterk seizoen en dat is Honda-baas Masashi Yamamoto ook opgevallen. De Japanner heeft in de Formule 1 ambitieuze plannen in samenwerking met Red Bull en is blij dat hij de beschikking heeft over een coureur als Verstappen.