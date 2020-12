Gravenberch stelt kandidatuur Europese top, Liverpool nog niet overtuigd van Schuurs

Valentijn Driessen. Ⓒ René Bouwman

Liverpool-Ajax ging voor de Amsterdammers om een goede uitgangspositie neer te zetten voor de afsluitende groepswedstrijd thuis tegen Atalanta Bergamo. Moet je winnen, of heb je voldoende aan een gelijkspel voor overwintering in de Champions League? Na het 1-0 verlies in Engeland en de 1-1 bij Atalanta-FC Midtjylland moet Ajax winnen.