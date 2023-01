Ajax en PSV azen op gewilde Danjuma

Danjuma zal deze week nog een keuze maken over zijn sportieve toekomst. Daarover kan hij zich het hoofd breken, want meerdere clubs uit de Engelse Premier League (waaronder zijn oude club Bournemouth) en de Italiaanse (sub)top behoren tot de geïnteresseerden. Het salaris van Danjuma, de duurste speler uit de clubhistorie van Villarreal, zal een heet hangijzer zijn voor een aantal clubs.

PSV ziet in Danjuma de perfecte opvolger van de naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo, maar kan het zich zijn salaris veroorloven in de huidige situatie van de club? Voor Ajax zou dat probleem in mindere mate gelden. Met de huur van de eerdere revelatie van La Liga, die eerder hoog op het wensenlijstje stond van Jürgen Klopp bij Liverpool, wanen beide Nederlandse topclubs zich in ieder geval een stuk sterker richting het behalen van tientallen miljoenen aan Champions League-inkomsten.