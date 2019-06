Enorme kraker op Roland Garros

In de kwartfinales van het grandslam-toernooi rekende de 37-jarige Zwitser dinsdag in een antrekkelijk duel af met Stan Wawrinka. Na drieëneenhalf uur tennis kreeg hij zijn landgenoot eronder in een prachtig duel: 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5) en 6-4.

Vier jaar geleden verloor Federer bij de laatste acht kansloos van Wawrinka. Vervolgens liet hij zich niet meer zien op het gravel van Parijs. In de eerste vier rondes verloor hij dit jaar geen set in Parijs. Maar tegen Wawrinka had Federer het lastig.

Fderer heeft het bij vlagen lastig met Stan Wawrinka. Ⓒ EPA

In de derde set kwam de nummer drie van de wereld een break achter, maar toen rechtte hij zijn rug. In het midden van de vierde set werd de wedstrijd onderbroken vanwege regen en onweer. Bij terugkomst brak Federer de winnaar van 2015 bij 4-4 en benutte zijn derde wedstrijdpunt.

In de halve finales stuit Federer op Rafael Nadal. De Spanjaard maakte korte metten met de Japanner Kei Nishikori: 6-1, 6-1 en 6-3. Nishikori, die met een ingetapete rechterarm begon, moest een dag voor het treffen met Nadal nog diep gaan. De nummer zeven van de wereld moest het restant - uiteindelijk waren het twee sets - afwerken van het duel met Benoit Paire.

Rafael Nadal staat weer in de halve finales. Ⓒ AFP

Twee keer won Nishikori van Nadal, maar nog nooit op gravel. De laatste ontmoeting, vorig jaar op het graveltoernooi van Monte Carlo, werd ook al eenvoudig gewonnen door de Spanjaard.

Federer en Nadal troffen elkaar al vijf keer op Roland Garros. Nadal won alle vijf ontmoetingen van zijn eeuwige rivaal, waaronder vier finales. In 2005 bleek hij in de halve eindstrijd sterker dan de Zwitser. Federer won nooit meer dan een set van Nadal in Parijs, maar verloor sinds 2014 niet meer van de Spanjaard.

Federer zegevierde in 2009 in Parijs. Nadal jaagt op zijn twaalfde zege op Roland Garros. In 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 en 2018 bleek de Mallorcaan superieur in de hoofdstad van Frankrijk.