Nico Rosberg heeft tip voor Max Verstappen: ’Dán vol in de aanval bij Lewis Hamilton’

„Vanuit emotie zeg ik Lewis”, aldus Rosberg, die in 2016 zelf wereldkampioen werd bij Mercedes, tegenover RedaktionsNetzwerk Deutschland. De oud-coureur, 36 jaar oud inmiddels, beëindigde daarna zijn loopbaan.

„Het is zeker niet makkelijk voor Max, want het is de eerste keer dat hij in zo’n situatie zit. En dan is hij ook nog met de meest succesvolle Formule 1-coureur aller tijden in een strijd verwikkeld. Wat dat betreft verdient hij nu al het grootste respect.”

Nico Rosberg Ⓒ ANP/HH

Vol in de aanval

Verstappen (Red Bull) zag zijn voorsprong op Hamilton (Mercedes) de afgelopen weken slinken tot 8 punten. Er zijn nog twee races te gaan. „Je moet profiteren als Lewis zijn zwakke fases heeft, wanneer hij een beetje motivatie of zijn hoofd verliest. Dan moet je vol in de aanval”, zei Rosberg.

Zondag is de op één na laatste race in Saudi-Arabië. Een week later is de ontknoping in Abu Dhabi.

Gemotiveerder dan ooit

Mercedes-teambaas Toto Wolff blikt ook alvast vooruit op de race van komend weekeinde. „Onze missie is duidelijk. De laatste race was een foutloze van Lewis. De bolide doet het de laatste tijd uitstekend en is momenteel wellicht op z’n best dit seizoen.”

Hij vervolgt: „Dat geeft ons vertrouwen richting de laatste races. We zijn gemotiveerder dan ooit en verwachten in de aanval te gaan.” Om af te sluiten met woorden richting de overleden Sir Frank Williams. „Hij zal bij ons zijn in gedachten dit weekeinde en we gaan onze best doen om zijn racespirit te evenaren.”

