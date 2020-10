Video: Max Verstappen botst met Lance Stroll in training Portugal

Verstappen had het even ervoor al aan de stok met de Canadees. De Limburger was net aan een snelle ronde begonnen en dacht dat Stroll na een (afgebroken) ronde van het gas zou gaan, maar in plaats daarvan bleef ook de Racing Point-coureur pushen. In de bocht raakten de twee elkaar. Stroll kwam terecht in het grind en kon niet verder.

Verstappen had geen goed woord over voor Stroll over de boordradio: „Ik snap er niks van. Is die gozer blind?”, aldus de Red Bull-coureur. „Hij verziekt zijn eigen ronde en besluit daarna maar om mijn ronde ook te verzieken. Geen respect.”

Volgens Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer was het de bedoeling dat Stroll twee ’push’ rondes zou rijden, waardoor hij op het gas bleef. Szafnauer stelde ook dat de Canadees de Nederlander niet had gezien, al lijkt dat gezien de situatie stug.

Verstappen noteerde in die rommelige tweede training, die ook al enige tijd stillag vanwege het feit dat de auto van Pierre Gasly (AlphaTauri) in brand stond, de tweede tijd. Alleen Valtteri Bottas was op de zachtste band ruim een halve seconde sneller. De Fin was in de ochtendsessie in Portimão ook al de snelste geweest. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton kwam mede door alle onderbrekingen niet verder dan de zevende tijd. In het eerste half uur van de training testten de coureurs overigens de prototype-banden van leverancier Pirelli voor 2021.

