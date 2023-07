Oranje Leeuwinnen de wereld rond in vier weken

De eerste etappe van de ’Tour Down Under’ gaat op vrijdag 7 juli van Amsterdam Schiphol naar Seoul Incheon, goed voor 8.564 kilometer. De Leeuwinnen vliegen in de Boeing 777-300er businessclass, dus kunnen languit een tukje doen. Na een vlucht van ruim 11,5 uur en een stop-over van ruim drie uur op zaterdag 8 juli, volgt de tweede etappe naar Sydney. Daar zal de ploeg op zondag 9 juli, na een vlucht van 10,5 uur over een lengte van 8.329 kilometer, voet op Australische bodem zetten.

Als het trainingskamp er in New South Wales na negen dagen opzit, gaat op 18 juli etappe 3, ’Sydney-Tauranga’, van start. Deze ’rit’ gaat over 2.282 kilometer. En dan zijn er tijdens het WK nog de etappes van en naar de speelsteden, zes stuks in totaal. Oranje vliegt twee keer op en neer van Tauranga naar Dunedin (1.043 kilometer per vlucht) en eenmaal vice versa van Tauranga naar Wellington (418 kilometer per vlucht). Bij uitschakeling moeten de eerste drie etappes in omgekeerde volgorde worden afgelegd. Zo niet, dan staat het zestigkoppige gezelschap nog de nodige extra vliegbewegingen te wachten. Zeker als Jonker en de zijnen de ’Tour Down Under’ weten uit te rijden.