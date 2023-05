Ten Cate: ’WK 2026 uiteindelijke doel met Suriname’

„Mijn moeder komt uit Suriname, dus heb ik veel met dat land. Dat lijkt me logisch. Ik heb mogen profiteren van twee werelden, omdat ik het warme van Suriname en het pragmatische van Nederland heb meegekregen”, zegt de trainer, voor wie de Surinaamse voetbalbond niet in de buidel hoeft te tasten. „Om de doodeenvoudige reden dat ik mijn bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van het voetbal in Suriname en trots ben te kunnen helpen.”

Dat Surinaamse profvoetballers uit Nederland sinds kort ook voor het Surinaams elftal mogen uitkomen, speelt een rol. „We geloven heilig in het feit dat we iets moois kunnen neerzetten met het WK van 2026 als uiteindelijke doel. De kansen daarop zijn gestegen, doordat we over in Nederland opgeleide spelers kunnen beschikken én het WK door Canada, de VS en Mexico wordt georganiseerd. Normaal gesproken kapen zij de drie tickets in de CONCACAF-zone weg, maar als organisator zijn zij direct geplaatst. Daardoor komen er drie extra plekken vrij.”