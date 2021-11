Moeilijke discussie in het voetbal: ’Vrouwen geen amateurs’

Voetbal

Chelsea doet Juventus pijn en bereikt knock out-fase Champions League

De topper tussen Chelsea en Juventus in de Champions League is een prooi geworden voor de club uit Engeland. In eigen huis gaf de ploeg van Thomas Tuchel de Italianen en pak slaag en verzekerde Chelsea zich van de volgende ronde in het miljardenbal: 4-0.