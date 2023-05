Weghorst ziet ’droom’ bij Manchester United tot half jaar beperkt blijven

Weghorst tekende vorig seizoen in de winterse transferperiode een contract tot de zomer van 2025 bij Burnley, dat hem in de eerste helft van dit seizoen verhuurde aan het Turkse Besiktas. Na zestien wedstrijden in de Süper Lig, waarin hij acht keer scoorde, kreeg Weghorst in de winterse transferperiode van dit seizoen de kans van zijn leven: Ten Hag zag in hem een versterking voor Manchester United.

Nummer 10

Weghorst vertrok uit Turkije en nam de wijk naar Manchester, waarin hij tot dusver in 26 officiële wedstrijden in actie kwam. De spits was een tijdje basisspeler, speelde zelfs even op de nummer 10-positie, maar moet het de laatste tijd weer meer doen met invalbeurten.

Tot nu toe kwam Weghorst tot twee goals voor United, eentje in de Europa League en eentje in de League Cup. In de competitie kwam de Tukker nog niet tot scoren, en in de laatste duels van het seizoen zal Weghorst er alles aan doen om toch ook een Premier League-goal voor Manchester United achter zijn naam te krijgen.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League