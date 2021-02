FC Barcelona-trainer Ronald Koeman over Sergiño Dest: ’En dan ligt de bal uiteindelijk bij hem’

Trainer Ronald Koeman wil dat de fans en de media geduld hebben met de jonge Amerikaan. „Misschien dat het heeft meegespeeld dat hij de laatste weken nauwelijks heeft gespeeld. Hij is fysiek in orde, pas 20 jaar oud en moet nog leren hoe hij agressiever en geconcentreerder moet spelen.”

Hij vervolgt op de persconferentie van de Spaanse club. „Hij heeft te veel periodes dat hij niet gefocused is, maar hij is jong en dat is goed want hij kan het allemaal nog leren. Het is nogal een grote uitdaging om voor FC Barcelona te spelen, hij heeft tijd nodig. En dan ligt de bal uiteindelijk bij hem.”

Afgelopen zondag tegen Cadiz (1-1) startte Dest weer in de basis en volgens Koeman toonde hij karakter door zijn aanvallende spel. De oud-Ajacied speelde 80 minuten en werd geen enkele keer voorbij gespeeld door een Cadiz-speler en 88 procent van zijn passes kwamen aan, zo laten de statistieken zien.

