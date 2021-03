Engeland dreigt Jordan Henderson te moeten missen op EK

De 30-jarige aanvoerder van Liverpool staat al een maand aan de kant met een liesblessure. Henderson zou oorspronkelijk zo’n vijf weken aan de kant staan, maar volgens de Engelse bondscoach Gareth Southgate kan dat wel langer gaan duren.

Weinig speelminuten

„We weten dat het voor Jordan spannend wordt richting het einde van het seizoen”, zei de bondscoach over de 58-voudig international. „Hij zal vermoedelijk weinig speelminuten meer gaan maken in topwedstrijden. Ik kan alleen maar zeggen dat ’Hendo’ zelf heel optimistisch is.”

Engeland begon de WK-kwalificatiereeks afgelopen donderdag met een 5-0 thuiszege op San Marino. Zondag wacht ’The Three Lions’ een bezoek aan Albanië. Woensdag treft de formatie van Southgate Polen op Wembley.

Vier eindtoernooien op rij

Henderson was sinds zijn debuut in het najaar van 2010 present op alle eindronden die Engeland daarna afwerkte. De middenvelder was erbij op de EK’s van 2012 en 2016 alsmede de WK’s van 2014 en 2018. Eremetaal met de nationale ploeg won Henderson nog niet.