Niet Nyck de Vries, maar Alex Albon naar Williams

Russell vertrekt na drie jaar naar Mercedes. Latifi (26) is bezig aan zijn tweede seizoen bij Williams en verlengt zijn huidige contract dus.

De komst van Albon komt niet als een verrassing. De Britse Thai is momenteel reserve- en testcoureur bij Red Bull Racing, waar hij zijn stoeltje naast Max Verstappen na anderhalf jaar kwijtraakte aan Sergio Pérez.

Albon en Red Bull blijven wel aan elkaar verbonden. „We hebben Alex vrijgelaten om in 2022 bij Williams te rijden, maar we behouden een relatie met hem die toekomstige opties bevat.”

Onlangs won Albon zijn eerste race in de DTM. Hij was eind augustus op Spa-Francorchamps al dicht bij een (kortstondige) rentree in de Formule 1. Albon stond toen klaar om in te vallen bij Williams, na een positieve uitslag van een coronatest van Latifi. De Canadees overlegde vervolgens echter meerdere negatieve uitslagen en kon alsnog meedoen in België.

Nyck de Vries (rechts) in gesprek met teambaas Frederic Vasseur van Alfa Romeo, waar nog een plekje vrij lijkt. Ⓒ HH/ANP

Nyck de Vries

Ook Nyck de Vries (26) stond op de lijst van Williams, maar de keuze is bij die renstal dus niet op de Formule E-wereldkampioen gevallen. De Nederlander is ook reservecoureur bij het Formule 1-team van Mercedes.

„Nyck verdient een plek in de Formule 1, maar de ervaring en kennis van Alex Albon gaven de doorslag. Toto Wolff (de teambaas van Mercedes, red.) begrijpt dat.”