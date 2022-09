Memphis Depay op dreef bij winnend FC Barcelona

Met Memphis Depay en Frenkie de Jong in de basis belandde de thuisploeg al snel in een overtalsituatie. Gonzalo Verdu vergreep zich na een passje van De Jong aan Robert Lewandowski. De aanvaller van Elche mocht direct de kleedkamers opzoeken omdat de Poolse spits een vrije doortocht naar het doel werd ontnomen.

Lewandowski was in de 34e minuut ook de man die de score opende. De 34-jarige spits trof doel met een intikker, nadat Memphis Depay de bal leek te schampen.

In de 41e minuut maakte Depay zijn eerste competitietreffer van het seizoen. De 28-jarige aanvaller draaide met een fraaie voetbeweging makkelijk weg bij een opponent, drie seconden later knalde de de Nederlander de bal in het dak van het doel.

Mochten de gasten uit Elche nog een vorm van geloof hebben gehad dan werd die aan het begin van de tweede helft wel tenietgedaan. Lewandowski scoorde nadat Depay een seconde daarvoor net niet in was geslaagd. Het was alweer zijn achtste competitietreffer van het seizoen. Bij die treffer bleef het in de tweede helft.