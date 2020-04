Voorlopig geen Formule 1-race in Zandvoort

Het nieuws komt niet bepaald als een verrassing, ook niet voor de organisatie van de Dutch Grand Prix. De race in Zandvoort zou aanvankelijk de eerste Europese wedstrijd van het seizoen zijn geweest, op 3 mei. Vanwege de coronacrisis zijn vooralsnog de eerste negen Grand Prixs van het seizoen uitgesteld of, in het geval van Monaco, al helemaal afgelast.

Of een race later in het jaar kan worden gehouden, met of zonder publiek, is zeer twijfelachtig. Ook bij een ‘besloten’ race zijn er overigens naar verwachting nog honderden, wellicht zelfs duizend mensen werkzaam op het circuit. Denk aan de coureurs, teamleden, officials en marshalls.

De Formule 1-leiding onderzoekt momenteel alle mogelijkheden om alsnog tot een serieus kampioenschap te komen. Zo wordt er gewerkt aan een plan om in juli races zonder publiek te organiseren in Oostenrijk en Engeland. Er is echter nog veel onduidelijkheid, omdat er per land andere restricties gelden en de overheid overal uiteraard leidend is.