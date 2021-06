Roland Garros: Medvedev, Tsitsipas en Williams door, veel Nederlands dubbelsucces

Medvedev benutte in de derde set op een stand van 5-4 zijn eerste matchpoint. Hij had de als 32e geplaatste Amerikaan op 1-1 in de derde set gebroken.

Het is voor de 25-jarige Rus nu al zijn meest succesvolle Roland Garros. Bij zijn vier eerdere deelnames bleef de nummer 2 van de wereld in de openingsronde steken.

Tsitsipas klopt Isner

Stefanos Tsitsipas heeft de vierde ronde bereikt op Roland Garros. De in Parijs als vijfde geplaatste Griek rekende in vier sets af met de Amerikaan John Isner, de nummer 31 van de plaatsingslijst. Tsitsipas won na 2 uur en 38 minuten met 5-7 6-3 7-6 (3) 6-1.

De Griek bereikte vorig jaar op de uitgestelde editie van het Franse grandslamtoernooi de halve finales. Tegen Isner verloor hij voor het eerst op dit toernooi een set. De Amerikaan won de opslagbeurt van Tsjtsipas op 5-5 en haalde vervolgens op eigen service de eerste set binnen.

Met een break op 3-4 in de tweede set en een goede eigen servicebeurt trok Tsitsipas de stand weer gelijk. Na een gelijkopgaande derde set was de Griek vervolgens effectiever in de tiebreak. Hij liep uit naar 6-3 en benutte het setpoint.

Daarmee leek het verzet van de 36-jarige Amerikaan gebroken. Tsitsipas brak Isner meteen en stoomde door naar 6-1 en de vierde ronde. Daarin treft hij de Spanjaard Pablo Carreño Busta. De als twaalfde geplaatste Spanjaard had eerder op de dag in drie sets (6-4 6-4 6-2) gewonnen van de Amerikaan Steve Johnson.

Williams sinds 2018 weer in vierde ronde in Parijs

Serena Williams heeft voor het eerst sinds 2018 de vierde ronde bereikt op Roland Garros. De 39-jarige Amerikaanse, als zevende geplaatst in Parijs, rekende in twee sets af met haar landgenote Danielle Colins: 6-4 6-4. In de vierde ronde neemt ze het op tegen Elena Rybakina uit Kazachstan.

Williams probeert in Parijs opnieuw recordhouder Margaret Court, goed voor 24 grandslamtitels, te evenaren. De laatste eindzege van de Amerikaanse tennisster op een grand slam dateert van begin 2017, toen ze de Australian Open won.

„Het was een lastige wedstrijd, maar ik speelde goed en bleef geconcentreerd. Ik ben heel tevreden”, zei Williams die zich in de tweede set terug knokte van een 4-1-achterstand.

Aryna Sabalenka ziet haar nederlaag al aankomen. Ⓒ AFP

Ook Sabalenka naar huis

Roland Garros is na Ashleigh Barty en Naomi Osaka ook de als derde geplaatste Aryna Sabalenka kwijtgeraakt in het vrouwentoernooi. De Wit-Russische tennisster, nummer 4 van de wereld, moest het in de derde ronde afleggen tegen Anastasia Pavlioetsjenkova uit Rusland: 6-4 2-6 6-0.

De Australische Barty, nummer 1 van de wereld, gaf donderdag vanwege een heupblessure op in de tweede ronde. De Japanse Osaka, tweede op de wereldranglijst, trok zich eerder in de week terug uit het toernooi vanwege alle commotie rond haar persboycot. Simona Halep ontbreekt in Parijs vanwege een kuitblessure. De Roemeense is de mondiale nummer 3.

Sabalenka (23) was daardoor de hoogst geplaatste speelster die nog in het toernooi zat. Ze won haar eerste twee partijen op het gravel in Parijs nog vrij eenvoudig, maar Sabalenka werd vrijdag afgetroefd door Pavlioetsjenkova. De 29-jarige Russin, nummer 32 van de wereld, moest zich na de tweede set laten behandelen aan een bovenbeen. Met een ingepakt been trok ze de beslissende set met 6-0 naar zich toe.

Schuurs verder in dubbelspel

Demi Schuurs heeft de derde ronde bereikt in het vrouwendubbel. Ze rekende met haar Amerikaanse partner Nicole Melichar gedecideerd af met het Roemeens/Kazachse koppel Andreea Mitu en Joelia Poetintseva: 6-2 6-0.

Schuurs (27) en Melichar zijn als derde geplaatst op het grandslamtoernooi in Parijs. Ze haalden begin dit jaar de halve finales op de Australian Open.

Mitu en Poetintseva waren geen partij. Schuurs en Melichar stonden in de eerste set een break toe, maar repareerden die heel snel en overklasten hun tegenstanders in het vervolg van de partij.

Koolhof/Rojer

Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer plaatsten zich eveneens voor de derde ronde in het mannendubbel. Het als elfde geplaatste duo versloeg het Duits/Finse duo Dominik Köpfer/Emil Ruusuvuori in twee sets: 7-6 (3) 6-4.

Koolhof en Rojer beëindigden eerder deze lente de samenwerking met de partners waarmee ze het seizoen waren begonnen. Koolhof begon 2021 aan de zijde van de Pool Lukasz Kubot, Rojer speelde samen met Marcelo Melo uit Brazilië.

Haase

Robin Haase heeft met zijn Duitse partner Jan-Lennard Struff de derde ronde bereikt. Haase en Struff waren met 6-4 7-6 (5) te sterk voor de Australiër John Peers en de Nieuw-Zeelander Michael Venus.

Het is voor Haase de derde keer dat hij de derde ronde bereikt in het dubbelspel in Parijs. Verder is hij nog niet gekomen in het Franse grandslamtoernooi. In de achtste finales treffen de Nederlander en Duitser de winnaars van de partij tussen het Franse duo Pierre Hughes Herbert/Nicolas Mahut en de combinatie van de Israëliër Jonathan Erlich en de Zuid-Afrikaan LLoyd Harris.

Middelkoop

Ook Matwé Middelkoop heeft de derde ronde bereikt van het dubbeltoernooi. De 37-jarige tennisser versloeg samen met zijn dubbelpartner Marcelo Arevalo uit El Salvador het Australische duo Alex de Minaur en Matt Reid in twee sets: 7-6 (2) 6-4. In de achtste finales treffen Middelkoop en Arevalo nu Rohan Bopanna uit India en Franko Skugor uit Kroatië.