Roland Garros raakt nu ook Aryna Sabalenka kwijt

De Australische Barty, nummer 1 van de wereld, gaf donderdag vanwege een heupblessure op in de tweede ronde. De Japanse Osaka, tweede op de wereldranglijst, trok zich eerder in de week terug uit het toernooi vanwege alle commotie rond haar persboycot. Simona Halep ontbreekt in Parijs vanwege een kuitblessure. De Roemeense is de mondiale nummer 3.

Sabalenka (23) was daardoor de hoogst geplaatste speelster die nog in het toernooi zat. Ze won haar eerste twee partijen op het gravel in Parijs nog vrij eenvoudig, maar Sabalenka werd vrijdag afgetroefd door Pavlioetsjenkova. De 29-jarige Russin, nummer 32 van de wereld, moest zich na de tweede set laten behandelen aan een bovenbeen. Met een ingepakt been trok ze de beslissende set met 6-0 naar zich toe.

Schuurs verder in dubbelspel

Demi Schuurs heeft de derde ronde bereikt in het vrouwendubbel. Ze rekende met haar Amerikaanse partner Nicole Melichar gedecideerd af met het Roemeens/Kazachse koppel Andreea Mitu en Joelia Poetintseva: 6-2 6-0.

Schuurs (27) en Melichar zijn als derde geplaatst op het grandslamtoernooi in Parijs. Ze haalden begin dit jaar de halve finales op de Australian Open.

Mitu en Poetintseva waren geen partij. Schuurs en Melichar stonden in de eerste set een break toe, maar repareerden die heel snel en overklasten hun tegenstanders in het vervolg van de partij.