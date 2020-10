Patrick Roest prolongeert nationale titel op 5000 meter, zilver Sven Kramer

Zijn tegenstander en ploeggenoot Sven Kramer eindigde op ruim 5 seconden op de tweede plek: 6.15,26. Het brons was met een tijd van 6.15,46 voor Marcel Bosker, die evenals Roest en Kramer voor Team Jumbo-Visma rijdt.

De Friese stayer Jorrit Bergsma (34) moest genoegen nemen met de vierde tijd: 6.16,24. Het is de eerste keer sinds zijn debuut in het seizoen 2010-2011 dat hij bij de NK afstanden niet op het podium van de 5000 meter eindigt.

Kramer reed vorige weekeinde op de 5000 meter een oefenrace in Heerenveen. Dat viel hem niet mee gezien zijn matige tijd: 6.25,31. Roest kwam in Thialf een week eerder beter voor de dag: 6.14,22. De 24-jarige boerenzoon uit Lekkerkerk bewees op de eerste NK-dag eens te meer dat hij al vroeg in een uitstekende vorm verkeert. Hij nam snel afstand van de gedoseerd rijdende Kramer en reed onbedreigd naar zijn derde Nederlandse titel op rij op deze afstand.

Voldaan

„Na mijn eerste race dit seizoen op de 5000 meter was ik niet tevreden, maar nu ben ik dat wel”, concludeerde Roest voldaan bij de NOS. „Ik reed technisch beter, waardoor ik goed op snelheid kon blijven. Ik ging naar het einde toe ook niet helemaal kapot, maar een baanrecord zat er niet in. Ik durfde het ook niet, omdat ik het gevoel had dat ik het niet zou volhouden. Zoals ik nu heb gereden, was het maximaal haalbare.”

Roest sprak de hoop uit dat hij dit seizoen nog wel de kans krijgt in Thialf om zijn eigen baanrecord (6.08,92, gevestigd bij de EK afstanden begin januari van dit jaar) te verbeteren. „Gezien de huidige coronasituatie moet je nu pakken wat je pakken kan. Niemand weet wat er nog wel en niet aan toernooien komt dit seizoen. Dus rijd ik nu maar elke rit alsof het mijn laatste is.”