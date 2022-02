Toto Wolff: ’Nooit bezorgd over stoppen Lewis Hamilton’

Wolff was daags na de veelbesproken seizoensfinale in Abu Dhabi de man die er juist voor zorgde dat de geruchten over een eventueel pensioen van Hamilton in de wereld kwamen. De Britse coureur zelf sprak vrijdag rond de lancering van de nieuwe Mercedes-auto voor het eerst weer en stelde dat hij ’nooit had gezegd te zullen stoppen’.

Wolff voegt daaraan toe: „Ik was nooit bezorgd over het feit dat Lewis zou stoppen. We wisten binnen het team dat hij tijd nodig had om te reflecteren op bepaalde dingen en dat hij op de best mogelijke manier zou terugkeren. Het was goed dat hij even een stapje opzijzette en zich afsloot van de microkosmos die de Formule 1 is. Dit heeft hem allemaal sterker gemaakt, hij zit in de aanvalsmodus.”

De teambaas en CEO van Mercedes’ Formule 1-team zegt blij te zijn met de veranderingen, die autosportfederatie FIA op donderdag aankondigde. Michael Masi is geen wedstrijdleider meer en de twee nieuwe race-directeuren krijgen meer ondersteuning.

Toto Wolff tijdens de presenatatie van de nieuwe auto van Mercedes. Ⓒ Daimler AG

„Ik vind dat de juiste stappen zijn ondernomen”, aldus Wolff. „De rol van race-directeur is zeker geen makkelijke en er zijn nu twee ervaren mannen aangesteld, dat is goed. Ook de hele structuur met een extra, virtuele controlekamer is een stap in de goede richting. We hebben vorig jaar een geweldig seizoen gehad, maar het heeft ook veel polarisatie gecreëerd omdat er beslissingen werden genomen die niet altijd makkelijk waren om te begrijpen.”

Wolff ontkent dat Mercedes in december het beroep tegen de procedure rond de safety car, en indirect tegen de wereldtitel van Max Verstappen, liet vallen omdat het al wist dat Masi zijn baan als wedstrijdleider zou verliezen. Over die laatste ronden in Abu Dhabi kiest Wolff zijn woorden zorgvuldig.

„De beslissingen die daar werden genomen waren ongeëvenaard. De manier waarop ze ertoe kwamen, was voor ons een shock. Drie rondes voor het einde van de race kregen we te horen dat achterliggende auto’s zichzelf niet mochten unlappen. Een paar minuten later kwamen er uit het niets opeens andere berichten. We weten wat er is gebeurd op de achtergrond (doelend op radioverkeer tussen Red Bull en Masi, red.) en het heeft ons in een halve minuut het kampioenschap gekost. Maar ik geloof niet dat er iets is gefikst, zoals wordt gesuggereerd. Dat is onzin. Het is simpelweg onmogelijk om dit te vergeten, maar we moeten nu wel door en ons focussen op 2022.”