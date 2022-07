Gefrustreerde Charles Leclerc bijt op zijn tong

„Ik wil op dit moment niet ingaan op de gemaakte keuzes van het team. We moeten het er eerst maar eens over hebben”, aldus Leclerc, die daarvoor even streng was toegesproken door teambaas Mattia Binotto.

De Monegask profiteerde niet bepaald van de strategie van Ferrari, terwijl teamgenoot Carlos Sainz met de zege aan de haal ging. Na de safety car was Leclerc in de laatste tien ronden schier kansloos voor de overwinning, omdat hij van de coureurs vooraan het veld als enige nog op gebruikte (harde) banden reed.

„Vanaf dat moment was het een extreem moeilijke race. Ik had het idee dat ik daarvoor ook al wat tijd verloor, toen ik vast zat achter Carlos. Of ik genoot van het gevecht met Lewis Hamilton? Nee, daarvoor was ik te gefrustreerd. Die derde plek is ook niet de positie waarvoor ik wil vechten. Het was op de limiet, maar ik moest gezien de staat van mijn banden ook wel.”