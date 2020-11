Russische handbalsters zonder sterspeelster op EK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Wielerbond zoekt al nieuwe datum voor NK baan

18.55 uur: Wielerbond KNWU gaat op zoek naar nieuwe datums voor een aantal baankampioenschappen die tot en met het einde van het jaar op de kalender stonden. Het NK sprint en duur dat tussen kerst en oud & nieuw wordt verreden in Apeldoorn hoort daar ook bij. „Alleen in het meest rooskleurige scenario kan hiervoor dezelfde datum worden aangehouden”, meldt de KNWU op de website.

De wielerbond moet afwachten hoe de overheidsmaatregelen wat betreft corona in december uitpakken. „De baancommissie van de KNWU is van mening dat er voor een kampioenschap op de piste minimaal drie weken door middel van trainingen op de baan voorbereid moet kunnen worden”, stelt de bond. „Mocht de komende tijd blijken dat wedstrijdsport niet voor half januari mogelijk is, dan wordt wellicht tot het schrappen van de baankampioenschappen overgegaan.”

Handbal: Russische vrouwen zonder sterspeelster op EK

17.31 uur: De Russische handbalsters moeten het op het EK in Denemarken doen zonder hun sterspeelster Anna Vjachireva. De 25-jarige speelster van Rostov-Don heeft kort voor de Europese eindronde een blessure opgelopen. Een MRI-scan wees uit dat Vjachireva een spier in haar rug heeft gescheurd. Ze draagt voorlopig een korset.

De Russin veroverde in 2016 met haar land olympisch goud. Ze werd op die Spelen van Rio de Janeiro uitgeroepen tot meest waardevolle speelster. Bij het WK van vorig jaar moest Rusland in de halve finales, ondanks elf doelpunten van Vjachireva, buigen voor Oranje. De Nederlandse handbalsters versloegen in de finale ook Spanje en veroverden zo de wereldtitel. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade gaat vanaf komende week in Denemarken ook op jacht naar de Europese titel.

Oranje neemt het in de groep op tegen Servië, Kroatië en Hongarije, Rusland zit in de poule bij Spanje, Tsjechië en Zweden.

Voetbal: PEC Zwolle verlengt contract doorgebroken Reijnders

17.07 uur: Aanvaller Eliano Reijnders heeft zijn contract bij PEC Zwolle met vier jaar verlengd. De 20-jarige Reijnders ligt nu tot de zomer van 2025 vast bij de huidige nummer 11 van de eredivisie. Reijnders debuteerde aan het begin van dit seizoen in de hoofdmacht en kwam tot nu toe in alle negen competitiewedstrijden in actie.

Sinds een paar weken heeft Reijnders een basisplaats. Hij maakte twee doelpunten. „Dat ik nu mijn contract mag verlengen, is een nieuw hoogtepunt deze periode”, zegt de aanvaller. „Het is ontzettend tof dat de club mij nog eens voor een periode van vier jaar wil houden.”

Voetbal: FC Twente zonder Oosterwolde tegen RKC

15:27 uur FC Twente speelt vrijdag in de Eredivisie tegen RKC Waalwijk zonder Jayden Oosterwolde. De 19-jarige vleugelverdediger, een vaste waarde in het elftal van trainer Ron Jans, heeft een hamstringblessure en staat enkele weken aan de kant. Oosterwolde viel zondag geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-1).

Jans kan tegen RKC ook geen beroep doen op Queensy Menig, die vorige week positief testte op het coronavirus. „Queensy wordt elke dag getest. We verwachten dat hij binnenkort weer kan aansluiten”, zegt Jans. Godfried Roemeratoe, die vorige week uit voorzorg ook in quarantaine moest na de positieve test van Menig, is wel terug in de Twentse selectie.

FC Twente staat met 18 punten uit negen wedstrijden op de vijfde plek in de eredivisie. „Wij kunnen vrijdag laten zien of we kunnen omgaan met de complimenten die we af en toe krijgen”, aldus Jans. „We moeten laten zien dat we niet alleen op de ranglijst, maar ook op het veld beter zijn dan RKC.”

Voetbal: RB Leipzig enkele weken zonder rechtsback Henrichs

15:13 uur RB Leipzig moet het een aantal weken stellen zonder de Duitse rechtsback Benjamin Henrichs. De 23-jarige international heeft een knieblessure opgelopen.

Henrichs kwam dinsdag niet in actie in de Champions League. RB Leipzig, afgelopen seizoen halvefinalist, verloor met 1-0 van Paris Saint-Germain.

Zaterdag neemt RB Leipzig het in de Bundesliga op eigen veld op tegen Arminia Bielefeld. Leipzig staat vierde met 17 punten uit acht duels.

Henrichs wordt dit seizoen gehuurd van de Franse club AS Monaco.

Voetbal: Adrie Koster verlengt bij Willem II

12.40 uur: Adrie Koster heeft zijn contract bij Willem II met een jaar verlengd. De trainer, bezig aan zijn tweede periode bij de club, ligt nu tot medio 2022 onder contract bij de Tilburgers.

„Ik teken bij omdat ik het bij Willem II uitstekend naar mijn zin heb, ik nog veel ambitie heb en de club veel doorgroeimogelijkheden heeft. Bovendien ben ik te spreken over het beleid dat de club voert”, aldus Koster.

„De club spreekt uit zich continu op allerlei gebieden te willen verbeteren en voegt de daad bij het woord. Zo hebben de faciliteiten de laatste jaren een flinke upgrade gehad die noodzakelijk was om een topsportklimaat neer te zetten. De sportieve vooruitgang is uiteraard het belangrijkst en daarin zie ik veel perspectief.”

Technisch directeur Joris Mathijsen is tevreden met de contractverlenging. „Met Adrie zijn we in 2018 een weg ingeslagen die ons herkenbaar aanvallend voetbal en succes heeft opgeleverd. Met het verlengen van Adrie zijn contract kiezen we voor continuïteit van de gevoerde werkwijze.”

Onder leiding van Koster haalde Willem II afgelopen seizoen, dat wegens het coronavirus voortijdig werd onderbroken, voor het eerst sinds 2005 Europees voetbal. In 2019 haalde Willem II met Koster op de bank de finale van de KNVB-beker. Daarin was Ajax met 4-0 te sterk.

Momenteel staat Willem II op de twaalfde plaats in de Eredivisie. Van de negen duels werden er slechts twee gewonnen.