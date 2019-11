Duitsland op eerste plaats, ook Kroatië en Oostenrijk naar EK

Het elftal van bondscoach Joachim Löw won zaterdag in Mönchengladbach met 4-0 van Wit-Rusland. Die overwinning volstond omdat Noord-Ierland niet van het Nederlands elftal wist te winnen. Met nog één speelronde te gaan, is Duitsland koploper met 18 punten. Nederland, na zaterdag ook zeker van het EK, volgt met 16 punten.

Wit-Rusland kon Duitsland lang partij bieden. Het was Matthias Ginter die op aangeven van Serge Gnabry de score in de 41e minuut opende. De verdediger stond buitenspel, maar dat was de grensrechter ontgaan. Na rust liepen de Duitsers snel weg. Leon Goretzka verdubbelde in de 49e minuut de voorsprong en kort daarna scoorde ook Toni Kroos. De middenvelder van Real Madrid was in de 83e minuut opnieuw trefzeker. Even daarvoor misten de Wit-Russen een strafschop.

Groep G: Oostenrijk zeker

In Groep G plaatste Oostenrijk zich voor het EK. De ploeg van bondscoach Franco Foda verzekerde zich van deelname door Noord-Macedonië in Wenen met 2-1 te verslaan. David Alaba en Stefan Lainer maakten de doelpunten van het gastland in het Ernst Happel Stadion.

De Oostenrijkers verzekerden zich daardoor van de tweede plaats in groep G achter Polen, dat al zeker was van kwalificatie. Polen versloeg Israël in Jeruzalem met 2-1, door doelpunten van Grzegorz Krychowiak en Krzysztof Piatek. Slovenië won eerder op de avond met 1-0 van Letland, maar de ploeg van aanvaller Haris Vuckic (FC Twente) zag het laatste sprankje hoop op EK-deelname vervliegen door de winst van Oostenrijk.

Groep E: Kroaten na WK-finale ook naar EK

Ook Kroatië is komende zomer van de partij. De verliezend finalist van het WK 2018 won zaterdag van Slowakije: 3-1. Kroatië heeft na acht duels 17 punten en is zeker van de groepswinst. De strijd om het tweede directe startbewijs wordt dinsdag beslist. Hongarije (12 punten), Wales (11 punten) en Slowakije (10 punten) zijn daarvoor nog in de race. Wales neemt het voor eigen publiek op tegen Hongarije.

Slowakije leek zaterdag goede zaken te doen. Robert Bozenik hielp zijn land na een half uur spelen op voorsprong. Kroatië deed pas na rust wat terug. Nikola Vlasic maakte in de 56e minuut gelijk en Bruno Petkovic zorgde in de 60e minuut voor 2-1. Ivan Perisic besliste het duel een kwartier voor tijd.