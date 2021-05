Japanse toptennissers Naomi Osaka en Kei Nishikori twijfelen over Spelen in Tokio

Delen van het land verkeren vanwege de pandemie nog steeds in een noodsituatie, hoewel de ’cijfers’ in vergelijking tot bijvoorbeeld veel Europese landen relatief mee lijken te vallen. Osaka geldt als één van de bekendste sporters van haar land.

„Als atleet wil ik niets liever dan medailles winnen in Tokio”, zei ze. „Maar het moet allemaal wel op een verantwoorde manier gebeuren. Of dat kan? Ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen. Laten we hopen dat de deskundigen een verstandige beslissing nemen.”

10.000 atleten in een dorp

Kei Nishikori, Japans beste tennisser bij de mannen, sloot zich bij de woorden van zijn landgenote aan. „Een toernooi met 100 mensen organiseren is in deze tijd nog wel te doen. Maar in het olympisch dorp verblijven straks 10.000 atleten. Je moet er in de huidige situatie niet aan denken dat er dan iets fout gaat. Ik weet daarom op dit moment niet wat wijsheid is.”

Volgens een recente peiling is een meerderheid van de Japanse bevolking tegen het doorgaan van de Olympische Spelen, die vanwege het virus in de zomer van 2020 met een jaar werden uitgesteld.