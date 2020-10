Novak Djokovic wil niet buigen voor gravelkoning Rafael Nadal

Novak Djokovic met zijn befaamde backhand. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM/PARIJS - Met welk gevoel zal Roger Federer (39) deze zondagmiddag thuis op de bank zitten? Hoopt de Zwitser dat zijn vriend Rafael Nadal (34) de finale van Roland Garros wint en daarmee zijn record van twintig grandslamtitels evenaart? Of wil Federer voorlopig dat record graag voor zichzelf houden en hoopt hij dat Novak Djokovic (33) zijn achttiende grote prijs wint? Helaas laat de maestro, die zelf niet meedeed in Parijs, zich nergens over uit.