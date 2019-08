Kruijswijk: ’Het had geen zin om door te gaan’

Steven Kruijswijk Ⓒ BSR Agency

Steven Kruijswijk moest in de vierde etappe van de Ronde van Spanje afstappen. De renner van Jumbo-Visma had te veel last van zijn knie. Een blessure die hij opliep in de ploegentijdrit, toen zijn team massaal onderuit ging door een lekkend kinderzwembadje. „Het voelde nog steeds niet goed.”