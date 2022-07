Premium Het beste van De Telegraaf

’Wat ik geleerd heb van deze trainer? Ga ik over nadenken...” Mismatch met Parsons niet enige zorg na roemloze uitschakeling Leeuwinnen

Door Lars van Soest

Miedema druipt teleurgesteld af, Parsons kijkt op de achtergrond toe. Ⓒ ANP/HH

ROTHERHAM - De vroegtijdige uitschakeling van titelverdediger Oranje kondigde zich al een poosje aan. Het spel was te mager en de tegenslagen waren te groot. Maar wat nu? Duidelijk is dat bondscoach Mark Parsons en zijn spelers niet bepaald op één lijn zitten. „Wat ik van deze trainer heb geleerd? Daar ga ik over nadenken…”, waren de veelzeggende laatste woorden van Daniëlle van de Donk, voordat ze na de catastrofe tegen Frankrijk (1-0) de donkere Engelse nacht indook om de bus op te zoeken.