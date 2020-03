Djokovic ook in Dubai de baas

Djokovic maakte een einde aan een serie van acht overwinningen op rij van Tsitsipas, die voorafgaand aan de titelstrijd in Dubai het toernooi van Marseille won. De Serviër won in de tweede set bij een achterstand van 3-4 drie games op rij.

Tsitsipas, zesde op de wereldranglijst, stond vorig jaar ook in de finale van het toernooi van Dubai. Hij verloor toen in twee sets van Roger Federer.

Sabalenka op dreef

Arina Sabalenka heeft het toernooi van Doha op haar naam geschreven. De 21-jarige Wit-Russin klopte de Tsjechische Petra Kvitova in de finale in twee sets: 6-3 6-3.

De als negende geplaatste Sabalenka had in de eerste set aan één break voldoende voor de setwinst. Op 3-3 in de tweede set brak ze de service van Kvitova en op 5-3 deed ze dat nog een keer.

Sabalenka had in de kwartfinales afgerekend met de Chinese Zheng Saisai. Die had een ronde eerder Kiki Bertens uitgeschakeld. Voor de tennisster uit Wit-Rusland is het de zesde zege van een WTA-toernooi. Vorig jaar won ze daarnaast ook de WTA Elite Trophy door in de finale Bertens te verslaan.