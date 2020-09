Willem II-spits Pavlidis lust Rangers rauw: ’De Grieken zijn on fire’

Vangelis Pavlidis was twee keer trefzeker tegen zowel FC Progrès Niederkorn als Heracles Almelo. Ⓒ BSR Agency

TILBURG - Willem II scoort al een paar jaar goed met spitsen. Na Fran Sol, die voor 3,5 miljoen euro werd verkocht aan Dinamo Kiev, en de succesrijke huurling Alexander Isak, momenteel actief in de Primera Division bij Real Sociedad, hebben de Tilburgers met Vangelis Pavlidis momenteel wéér een prima spits. De 21-jarige Griek is uitstekend in vorm en kijkt reikhalzend uit naar de wedstrijd tegen Rangers in de derde voorronde van de Europa League. „Dit wordt de grootste wedstrijd tot nu toe in mijn carrière.”