Goede start Wesley Koolhof in dubbelspel US Open

De twee Amerikanen, vooral actief in het enkelspel, gelden als de toekomst van het Amerikaanse tennis. Eubanks baarde op Wimbledon opzien door de kwartfinales te bereiken.

Koolhof en Skupski zijn als eerste geplaatst in New York. Vorig jaar reikten ze tot de finale op de US Open. Ook in 2020 was Koolhof finalist op het laatste grandslamtoernooi van het jaar, toen met de Kroaat Nikola Mektic.

Jean-Julien Rojer boekte met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador een eenvoudige overwinning op landgenoot David Pel, die in New York een koppel vormde met Denys Moltsjanov uit Oekraïne. Het werd 6-1 6-2 voor de nummers 4 van de plaatsingslijst.

Rojer was zes jaar geleden, aan de zijde van de Roemeen Horia Tecau, de beste op de US Open.