Koolhof met Skupski naar derde ronde dubbelspel op US Open

Koolhof en Skupski zijn als eerste geplaatst in New York. Vorig jaar reikten ze tot de finale op de US Open. Ook in 2020 was Koolhof finalist op het laatste grandslamtoernooi van het jaar, toen met de Kroaat Nikola Mektic. Cabal en Farah wonnen het dubbelspel op de US Open in 2019.

In de derde ronde nemen Koolhof en Skupski het op tegen de Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow.