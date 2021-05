Spaanse titel ver weg voor Frenkie de Jong en Ronald Koeman

Mocht concurrent en aartsrivaal Real Madrid zondagavond thuis van Sevilla winnen, staat de Koninklijke twee punten voor op Barcelona. Bovendien is het onderling resultaat in het voordeel van de Madrilenen. Atlético heeft voorlopig de koppositie te pakken in La Liga, met 77 punten. Barcelona volgt dus met 75, Real heeft er 74, maar dus een duel minder.

Mocht de ploeg van trainer Zinedine Zidane winnen, dan komen ze op basis van het onderling resultaat tegen Atlético bovenaan te staan. Ze staan dan ook in pole position voor de Spaanse landstitel.

Atletico Madrid was de betere ploeg het eerste halfuur en kreeg dan ook de beste mogelijkheden. Barcelona had het lastig, zeker na het uitvallen van Sergio Busquets. De ervaren middenvelder was na een half uur te duizelig om verder te spelen.

De goed keepende Marc-André Ter Stegen moest veelvuldig in actie komen. Zo waren er vijf (!) grote kansen voor de ’Rojiblancos’ te noteren de eerste helft, maar het bleef 0-0. Barcelona was via wie anders dan Lionel Messi dicht bij de 1-0 na een fantastische solo langs vijf man, maar een ultieme redding van Jan Oblak bracht soelaas.

Frenkie de Jong en Sergiño Dest hadden een basisplaats bij Barcelona. De geschorste Koeman zat op de tribune en stond voortdurend telefonisch in contact met zijn assistenten. De oud-bondscoach van Oranje zag zijn ploeg in de tweede helft sterker worden. Ilaix Moriba schoot wild naast, na een fraai overstapje van Messi. Ook Gerard Piqué kreeg de bal niet in het doel. Ronald Araújo kopte wel raak voor Barcelona, maar de verdediger stond buitenspel. Ook de voor Dest ingevallen Ousmane Dembélé kreeg nog een mooie kans op de 1-0. Hij kopte ver over.

Luis Suárez speelde de hele wedstrijd voor Atlético. De spits uit Uruguay kon zijn oude club nauwelijks in verlegenheid brengen.

Atlético mocht uiteindelijk het hardst achter de oren krabben, want de kansen waren er zeker om de genadeklap uit te delen.