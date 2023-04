Premium Het beste van De Telegraaf

International van Barbados geniet van schitterende treffer, maar baalt van einde bekeravontuur Speciale avond Spakenburg-speler Green na wereldgoal: ’Xavi zei dat het prachtige treffer was’

SPAKENBURG - Ondanks de uitschakeling in de KNVB-beker was het toch een mooie avond voor de amateurs van SV Spakenburg, die PSV knap partij boden en met een nipte 1-2 nederlaag in de halve finale met opgeheven hoofd het toernooi verlieten. Zeker voor Dwayne Green was het een speciale avond. De geboren Gorinchemmer, die niet zo vaak scoort, schoot de bal met een magnifieke knal in het PSV-doel en zorgde met zijn bijzondere aansluitingstreffer voor een heel spannende slotfase.