Column: Je mag vraagtekens zetten bij de tegenstand die Ajax gehad heeft

Ruud Gullit Ⓒ René Bouwman

Al met al moet ik concluderen dat we gewoon een saai seizoen achter de rug hebben in de Eredivisie. Los van het gegeven dat er nauwelijks wedstrijden zijn geweest waar publiek welkom was. Ajax stak er ver bovenuit met goede en overtuigende wedstrijden en overwinningen. De manier waarop is gespeeld, verdient complimenten. Tegelijkertijd mag je vraagtekens zetten bij de tegenstand die werd geboden. Vooral door PSV, AZ en Feyenoord, die toch dachten het gat naar Ajax toe te kunnen verkleinen, maar dat mondde bij alle drie die topclubs uit in een grote teleurstelling.