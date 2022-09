Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Club Brugge boekt bij Seraing vijfde overwinning op rij

20.33 uur: Club Brugge houdt in de Belgische voetbalcompetitie koploper Antwerp FC onder druk. De regerend kampioen won bij RFC Seraing: 0-2. Het betekende de vijfde achtereenvolgende overwinning voor Club Brugge.

De geblesseerde Noa Lang ontbrak nog steeds bij Brugge. Vleugelverdediger Bjorn Meijer bleef op de reservebank zitten.

De Canadees Cyle Larin opende in de 52e minuut de score. De tweede treffer kwam halverwege de tweede helft op naam van aanvoerder Hans Vanaken.

Club Brugge staat na acht wedstrijden tweede met 19 punten. Antwerp, de club van trainer Mark van Bommel, leidt met 21 punten. Zondag wacht voor de koploper de uitwedstrijd tegen Cercle Brugge.

Trainer Danny Buijs won met KV Mechelen bij KV Kortrijk: 1-4. Mechelen schoof dankzij de derde zege van het seizoen op naar de tiende plaats, met 10 punten.

Australisch tennisduo wint gemengd dubbel op US Open

20.24 uur: Storm Sanders en John Peers hebben op de US Open het gemengd dubbelspel gewonnen. Het Australische tennisduo versloeg de Belgische Kirsten Flipkens en haar Franse dubbelpartner Edouard Roger-Vasselin in het Arthur Ashe-stadion in New York via een zogeheten supertiebreak: 4-6 6-4 10-7.

Sanders (28) en Peers (34) wonnen beiden hun eerste grandslamtitel in het gemengd dubbel. Peers veroverde in 2017 met de Fin Henri Kontinen al wel de titel in het mannendubbel op de Australian Open.

Flipkens beëindigde afgelopen zomer na Wimbledon haar carrière in het enkelspel, maar de 36-jarige Belgische ging wel door als dubbelspeelster. Ze greep in New York net naast haar eerste grandslamtitel.

Sels grijpt naast toernooizege Oostenrijkse challenger

20.24 uur: Jelle Sels is er niet in geslaagd het challengertoernooi van Tulln in Oostenrijk te winnen. De 27-jarige Nederlander moest in de finale zijn meerdere erkennen in Jozef Kovalik. De Slowaak won in twee tiebreaks: 7-6 (6) 7-6 (3).

Sels, die een kleine twee jaar geleden de Nederlandse titel won, staat op de wereldranglijst op de 255e plek. Kovalik is de mondiale nummer 201.

Twee minuten stilte voor Elizabeth bij golftoernooi in Engeland

15.53 uur: De golfers die meedoen aan het BMW PGA Championship in Engeland hebben zaterdag twee minuten stilte gehouden, als eerbetoon aan koningin Elizabeth. Het toernooi werd donderdag tijdens de eerste ronde direct stilgelegd nadat het nieuws over het overlijden van Queen Elizabeth II naar buiten was gekomen. Uit respect voor de koninklijke familie werd vrijdag niet gespeeld op de banen van de Wentworth Golf Club in Virginia Water, iets buiten Londen.

Onder anderen de Nederlandse golfers Joost Luiten, Wil Besseling en Darius van Driel doen mee aan het Britse PGA Championship, dat onderdeel is van de DP World Tour, voorheen bekend als de Europese Tour.

De twee minuten stilte vonden plaats om 9.50 uur lokale tijd. Enkele minuten later begon in Londen de beëdiging van de nieuwe koning Charles III. De golfers maakten zaterdag de eerste ronde af en begonnen daarna direct aan ronde twee. Het toernooi is ingekort van vier naar drie rondes (54 holes).

Bij de cricketwedstrijd tussen Engeland en Zuid-Afrika op The Oval in Londen werd een minuut stilte gehouden voor Elizabeth. De Engelse voetbalcompetities liggen dit weekeinde stil vanwege het overlijden van de 96-jarige vorstin.

ADO Den Haag maanden zonder aanvoerder Kemper

14.54 uur: ADO Den Haag moet het maandenlang doen zonder aanvoerder Boy Kemper. De 23-jarige verdediger ondergaat begin volgende week een operatie aan zijn achilleshiel. Kemper, die in 2020 overstapte van Ajax naar ADO Den Haag, voetbalt al langere tijd met pijn en een operatie blijkt onvermijdelijk. Volgens de club is hij "een aantal maanden" uit de roulatie.

De Noord-Hollander is een vaste waarde in het elftal van trainer Dirk Kuijt. ADO Den Haag beleeft een teleurstellende start van het seizoen. Na zes wedstrijden heeft de ploeg van Kuijt pas 4 punten. Vrijdag kwam ADO voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Jong AZ. De club uit Den Haag, die vorig seizoen de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie via strafschoppen verloor van Excelsior, neemt het maandag op tegen Jong FC Utrecht.

Real Madrid verwacht Benzema volgende week in derby terug

14.53 uur: Trainer Carlo Ancelotti van Real Madrid hoopt dat Karim Benzema volgende week in de derby tegen stadgenoot Atlético zijn rentree kan maken. Zo niet, dan moet Benzema volgens Ancelotti ook de interlandperiode met Frankrijk overslaan. De topschutter van de Spaanse kampioen viel dinsdag geblesseerd uit tijdens de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen Celtic. Ook zonder Benzema boekte Real een overtuigende zege in Glasgow (0-3).

Volgens de medische staf gaat het om een bovenbeenblessure. Real meldde niet hoe lang Benzema is uitgeschakeld, maar Ancelotti verwacht hem volgende week al terug. Eden Hazard vervangt Benzema zondag in de competitiewedstrijd tegen Mallorca. Real Madrid ontvangt woensdag RB Leipzig in de Champions League en speelt vier dagen later in La Liga tegen Atlético Madrid. Daarna start de interlandperiode.

Benzema werd eind vorige maand door de UEFA uitgeroepen tot beste voetballer van afgelopen seizoen in Europa. De 34-jarige spits had met zijn doelpunten een belangrijk aandeel in de winst van de Spaanse titel en de Champions League.

Bologna stelt Thiago Motta aan als trainer

13.23 uur: Thiago Motta is de nieuwe trainer van FC Bologna. De 40-jarige voormalig Italiaans international, geboren in Brazilië, is de opvolger van Sinisa Mihajlovic die ontslagen werd vanwege de tegenvallende resultaten. Bij Bologna voetballen onder anderen de Nederlanders Jerdy Schouten, Joshua Zirkzee en Denso Kasius.

Thiago Motta, oud-speler van onder meer FC Barcelona, Internazionale en Paris Saint-Germain, was tot juni nog in dienst van Spezia dat hij behoedde voor degradatie uit de Serie A. Details over zijn verbintenis werden nog niet gemeld. Hij begint maandag aan zijn nieuwe baan, een dag na het duel met Fiorentina. Bologna staat zestiende na drie gelijke spelen en twee nederlagen.

Mihajlovic was sinds januari 2019 actief als trainer bij de Italiaanse club. In dat jaar werd hij ook getroffen door leukemie. Hij herstelde na een beenmergtransplantatie en chemokuur maar kreeg in maart dit jaar te maken met een terugval. Volgens de trainer was zijn situatie minder ernstig dan drie jaar geleden.

Buscaglia weg als bondscoach basketballers

11.30 uur: Maurizio Buscaglia is niet langer de bondscoach van de Nederlandse basketballers. De Nederlandse basketbalbond NBB meldt dat de samenwerking met de Italiaan „in goed overleg per direct” is beëindigd. Oranje bereikte onder leiding van Buscaglia voor de tweede keer in 32 jaar het EK. Daarin werden de afgelopen weken alle vijf duels verloren.

Buscaglia was in 2019 aangesteld als opvolger van Toon van Helfteren. De NBB stelt met een fris gezicht voor de groep aan een „nieuwe fase” te willen beginnen. Voor de komende WK-kwalificatieduels wordt een interim-bondscoach aangesteld „Dit geeft de NBB de tijd om het profiel van de definitieve bondscoach te baseren op basis van de uitkomsten van het Masterplan Topsport Basketball dat eerder deze maand werd opgestart”, aldus de bond.

Omkoopschandaal hindert Sapporo bij binnenhalen Winterspelen

10.53 uur: De Japanse stad Sapporo wordt in haar poging de Winterspelen van 2030 binnen te halen mogelijk gedwarsboomd door een omkoopaffaire in eigen land. Die heeft te maken met de vorig jaar met een jaar uitstel gehouden Olympische Spelen van Tokio. Een van de directeuren van dat evenement is in augustus opgepakt op verdenking van het aannemen van steekpenningen van bedrijven die tot de officiële sponsors van de Spelen wilden behoren.

Tegen Haruyuki Takahashi lopen inmiddels meerdere verdenkingen in een grootscheeps onderzoek naar corruptie rond de Spelen van Tokio. Het schandaal komt Sapporo, dat na 1972 opnieuw hoopt de Winterspelen te mogen organiseren, slecht uit. Een bezoek van burgemeester Katsuhiro Akimoto en Yasuhiro Yamashita, de voorzitter van het Japans olympisch comité, aan het IOC-hoofdkantoor in Lausanne, werd inmiddels afgezegd. Beiden ontkennen dat het iets te maken heeft met de omkoopaffaire.

Japanse media zijn op de zaak gedoken en steeds meer details komen naar buiten. Zo zou Takahashi op zijn beurt geld hebben gegeven aan oud-premier Yoshiro Mori, die als voorzitter van het organisatiecomité later moest opstappen nadat hij vrouwonvriendelijke opmerkingen had gemaakt. Inmiddels zouden er ook andere betrokken zakenlieden zijn opgepakt.

Het dagblad Asahi Shimbun drong er in een hoofdartikel bij Sapporo op aan om de kandidatuur voor 2030 uit te stellen tot het schandaal was „opgelost.” Volgens het dagblad bekijkt het Japanse publiek de Olympische Spelen „met wantrouwen en achterdocht.” De krant was ook al tegen het doorgaan van de Spelen van Tokio, midden in de coronapandemie.