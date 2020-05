Hopelijk is de Bundesliga niet het voorland van de Eredivisie

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Op de Duitse ’gründlichkeit’ viel weinig af te dingen bij de herstart van de Bundesliga zonder publiek. Alleen was het woord ’consequent’ niet van toepassing op alle genomen coronamaatregelen in de stadions. Bij de toss stonden de aanvoerders en het arbitrale trio zo’n drie meter uit elkaar, maar bij de eerste de beste corner stonden de captains elkaar in de nek te hijgen. Terwijl de aanvoerder van FC Köln en Duits international Jonas Hector scheidsrechter Guido Winkmann in de rust opzocht om hem van dichtbij met consumptie te vertellen dat hij onterecht een gele kaart had gekregen.