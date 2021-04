Turncoach Gerben Wiersma vrijgesproken door ISR voor grensoverschrijdend gedrag

Gerben Wiersma is tevreden dat de Tuchtcommissie hem heeft vrijgesproken, zo meldt turnbond KNGU. „Het raakt me dat er turnsters zijn die in het verleden negatieve ervaringen hebben opgedaan in hun carrière en kennelijk deels bij mij. Daarom wil ik ook op geen enkele wijze voorbijgaan aan hun gevoelens. Dat staat voor mij los van de voor mij positieve uitkomst in deze procedure. Ook voor mij was en is dit een heftige periode waar voor mij persoonlijk nu gelukkig een streep onder kan worden gezet, nu is vastgesteld dat er geen sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag.”

De aanklager, degenen die melding hebben gedaan, en de beklaagde kunnen van een uitspraak van de Tuchtcommissie beroep instellen bij de Commissie van Beroep. De termijn daarvoor is vier weken.

Vergrootglas

Bij het Instituut Sportrechtspraak zijn meer dan 70 Nederlandse sportbonden en sportorganisaties aangesloten. Zij hebben de zogenaamde tuchtrechtspraak op deze manier uitbesteed bij deze onafhankelijke stichting. Van een overtreding is sprake wanneer gehandeld wordt in strijd met de gedragsregels van de sportbond. Het kan gaan over dopinggebruik, seksuele intimidatie, matchfixing, machtsmisbruik of ander grensoverschrijdend gedrag. Honderden meldingen bij de turnbond en het Centrum van Veilige Sport hebben geleid tot onderzoek van het ISR naar meer dan dertig turntrainers.

Bij het ISR worden de meldingen in eerste instantie onderzocht door een aanklager die het kaf van het koren scheidt en mogelijk een onderzoekscommissie inschakelt. Door die commissie worden alle betrokkenen gehoord. Mogelijke strafbare feiten worden uiteindelijk in het dossier voor de tuchtcommissie gebracht. Die commissie, die bestaat uit juristen en gedragsdeskundigen, gaat ook weer in gesprek met de betrokkenen. Uiteindelijk volgt een uitspraak.

Wiersma trok zich opvallend genoeg ruim een maand geleden terug als bondscoach. Hij gaf toe dat de commotie in zijn sport over grensoverschrijdend gedrag een factor is geweest in zijn afweging. „Ik ben me er terdege van bewust dat onze mooie sport onder een vergrootglas ligt. Ook ikzelf ben daarin onderwerp van gesprek. Hierdoor heb ik mijn aandacht minder kunnen richten op het primaire proces.” Wiersma vond dat hij om professionele en persoonlijke redenen niet meer goed genoeg kan functioneren. „De overtuiging, het enthousiasme, de toewijding en de energie die ik als bondscoach van anderen vraag, eis ik ook van mezelf.”