NEC aan hand van Tannane op weg naar Europese play-offs

De fans van NEC maakten werk van de komst van de Tsjechische legende. Ze hadden witte shirts aangetrokken die herinnerden aan een wedstrijd tussen beide ploegen twintig jaar geleden. Het RKC van Martin Jol ging toen de strijd aan met het NEC van Johan Neeskens. Door een treffer van Simr ver in extra tijd verzekerden de Nijmenaren zich van de vijfde plek en deelname aan het toernooi om de UEFA Cup. Beide clubs hebben wel meer cruciale duels gespeeld. In 2019 won RKC in de eerste ronde van de play-off om promotie met 3-0. Dat was voldoende om de 2-0 uitnederlaag te compenseren. RKC zou uiteindelijk na het spektakelstuk tegen Go Ahead promoveren.

Negen van de veertig tegengoals door NEC

Dit seizoen zijn beide clubs in de Eredivisie aan elkaar gewaagd, al zou je dat op basis van de onderlinge duels niet zeggen. NEC won voor de WK-onderbreking al met 6-1 van RKC, mede door een vlotte rode kaart voor Iliass Bel Hassani. Het was de enige keer dit seizoen dat de Waalwijkers weggespeeld werden, die negen van de veertig tegengoals dit seizoen tegen NEC incasseerden.

Bekijk ook: Ronald Koeman gooit eigen sausje over Oranje

Vorige week vrijdag werd RKC nog met een late afgelasting van het uitduel met Go Ahead geconfronteerd. In vergelijking tot de basisopstelling voor dat duel voerde trainer Joseph Oosting toch een paar wijzigingen door. Zo was er geen plek voor Florian Jozefzoon en Julen Lobete. Bel Hassani zat, net als in Deventer al de bedoeling was, op de bank. NEC kon weer beschikken over Lasse Schöne.

De shirts van Jarda Simr die de NEC-fans in Waalwijk aanhadden. Ⓒ ANP/HH

Terwijl de speaker meldde dat het stadion van RKC rookvrij is, trokken de rookwolken van een enorme vuurwerkshow op. In Waalwijk beseffen de fans ook steeds meer dat RKC aan een bijzonder seizoen bezig is. Dat bleek ook al voor de wedstrijd toen een groot aantal supporters met fakkels en vuurwerk naar het stadion trok. Bovendien zit het stadion de laatste weken aardig vol.

Cillessen sterk

De ontsteltenis na een half uur was groot. RKC keek op dat moment al tegen een 0-3 achterstand aan. Jasper Cillessen bleef knap overeind in één-tegen-één situaties met Mats Seuntjens en Julian Lelieveld. Seuntjens raakte ook nog een keer de lat. Bij NEC was het bijna elke aanval raak. Ousama Tannane nam twee treffers voor zijn rekening. Eerst profiteerde hij van uitstekend voorbereidend werk van Landry Dimata. Later benutte hij een vrije trap door dwars door het RKC-muurtje te schieten, waar een zogenaamde muurligger ontbrak. Tussen de bedrijven door zette Elayis Tavsan zijn directe tegenstander Thierry Lutonda te kijk en schoot de bal in de verre hoek.

Bekijk ook: Feyenoorder Hartman maakt debuut in selectie Jong Oranje

Meteen na rust leek arbiter Dennis Higler de bal op de stip te leggen na een vermeende fout van Yassin Oukili op Dimata. De VAR dirigeerde hem naar het scherm en Higler kwam op zijn beslissing terug. Voor RKC was dat het sein om alles op de aanval te zetten. Dat leverde dit seizoen al vaak succes op. Al zes keer bogen de Waalwijkers een achterstand om in een zege. Nu leidde het tot de 1-3 van Vurnon Anita en nog meer offensieve dadendrang.

De VAR gaf vervolgens NEC de mogelijkheid om aan alle onzekerheid een einde te maken. Weer dirigeerde hij Higler naar het scherm om hem op een overtreding van Shawn Adewoye op Souffian El Karouani opnieuw te beoordelen. De bal ging op de stip. RKC-doelman Etienne Vaessen pakte de strafschop van Tannane. De Waalwijkers voelden zich nog niet verslagen en het bleef kansen regenen. Tavsan trof de binnenkant van de paal. Aan de andere kant bleef ook RKC dreigend. Maar een ommekeer bleef dit keer achterwege.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie