Ineos beschikt over sterk blok met ook Pidcock en Kwiatkowski Van Baarle versus Van der Poel in Amstel Gold Race? ’Dylan kan ver komen’

Door Hans Ruggenberg

Dylan van Baarle en Mathieu van der Poel werden vorige week tweede en eerste in de Ronde van Vlaanderen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De tweede plaats van Dylan van Baarle in de Ronde van Vlaanderen bevestigde de kracht van Ineos Grenadiers. Zondag in de Amstel Gold Race moet de Britse miljoenenformatie net als elke andere ploeg een manier zien te vinden om af te rekenen met de fenomenale Mathieu van der Poel. Vorig jaar was er bij Thomas Pidcock na een thriller met winnaar Wout van Aert lang twijfel over de uitkomst van de finishfoto. Tijd voor revanche dus? „Dat is een groot woord, maar dat zal bij hem wel meespelen”, zegt Ineos-ploegleider Servais Knaven.