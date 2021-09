Max Verstappen: ‘Wat een geweldig gevoel’

,,Dit is natuurlijk een geweldig gevoel”, aldus Verstappen, die 38 duizendsten van een seconde sneller was dan Lewis Hamilton. ,,Het publiek is super en het was vandaag heel plezierig om te rijden. Het circuit kwam echt tot leven tijdens de kwalificatie.”

Verstappen juicht overigens nog niet te vroeg. ,,Natuurlijk is dit de beste positie om te starten, want inhalen zal hier moeilijk zijn. Ik verwacht geen makkelijke races. Het zijn veel rondjes en het is zwaar op de banden. Laten we hopen dat we het morgen kunnen afmaken.”

Bekijk ook: Koning meldt zich verrassend al op zaterdag bij Dutch Grand Prix

Hamilton toonde zich erg sportief en kreeg veel applaus van de oranje fans. ,,Dat waardeer ik enorm, bedankt!”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. ,,Het is een tijd geleden dat we zoveel fans hebben gezien. Ik heb vrijdag natuurlijk de nodige tijd verloren en probeerde dat vandaag in te halen, maar Max heeft geweldig gereden. Zondag zal de strategie belangrijk worden.”