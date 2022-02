Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’UEFA moet Russische sponsor lozen’

Door Valentijn Driessen

Met de wijsheid achteraf; hoe zal Dick Advocaat naar zijn klokje kijken dat hij van Vladimir Poetin heeft gekregen? Hoe beschouwt Marco van Basten zijn bezoekje als FIFA-afgevaardigde aan het Kremlin? Of koning Willem-Alexander die samen met koningin Maxima in 2014 tijdens de Olympische Winterspelen een biertje dronk met de Russische agressor? Alle keren werd luchtig over de kritiek heengestapt. In de huidige situatie zouden ze zich allemaal tweemaal bedenken om met Poetin geassocieerd te worden of in zijn nabijheid te vertoeven.