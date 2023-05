Frankfurt klopt Stuttgart en treft Leipzig in Duitse bekerfinale

Stuttgart, dat strijdt tegen degradatie uit de Bundesliga, kwam in eigen huis op voorsprong. Na terugleggen van Josha Vagnoman vanaf rechts schoot Tiago Tomas de openingstreffer binnen. Stuttgart verzuimde daarna kansen via Tomas en Silas Katompa Mvumpa te benutten.

Counter leidt tot penalty

Frankfurt sloeg vlak na de rust tweemaal in korte tijd toe. Eerst maakte Evan N’Dicka gelijk en drie minuten later schoot Daichi Kamada de bezoekers op voorsprong. Bij een counter van Frankfurt haalde doelman Fabian Bredlow Randal Kolo Muani neer. Die benutte zelf de strafschop.

Invaller Enzo Millot bracht de spanning nog terug met de 3-2. Stuttgart moest de slotfase uitspelen met tien man na de tweede gele kaart voor Borna Sosa. De scheidsrechter zag in een vermeende handsbal diep in blessuretijd geen strafschop voor de thuisploeg.

Leipzig had zich een dag eerder voor de finale van de DFB Pokal geplaatst door bij SC Freiburg met 5-1 uit te halen. Leipzig is ook de bekerhouder. Vorig jaar versloeg de club Freiburg in de finale.