Binotto: ’Niet de oplossing voor onze problemen’

Ferrari komt voor aankomend raceweekend met een aantal kleine ontwikkelingen. Het team gaat tijdens de Grand Prix van Frankrijk oplossingen evalueren om de titelstrijd met Mercedes weer spannend te maken.

Controversie

Sebastian Vettel leek in Canada de eerste seizoensoverwinning in de wacht te slepen, maar wegens een controversiële tijdstraf moest de Duitser de winst alsnog laten aan klassementsleider Lewis Hamilton.

De lange rechte stukken op het Circuit Gilles Villeneuve speelde Ferrari in de kaart. Dat ligt in Frankrijk wel anders, waar Vettel en teamgenoot Charles Leclerc het naar verwachting een stuk moeilijker zullen krijgen om de dienst uit te maken.

Upgrades

Met de nieuwe upgrades - door Ferrari vooralsnog niet nader benoemd - richt het team van directeur Mattia Binotto het vizier op de lange termijn. „In Frankrijk komen we met een paar kleine evoluties en hopen de wagen te kunnen ontwikkelen”, zegt Binotto tegen Motorsport.com. „Wat wij doorvoeren is niet de oplossing voor onze problemen, maar wij willen de nodige technische feedback verzamelen. Die is belangrijk voor ons, als wij de volgende stap willen zetten.”

De teambaas weet dat de baan in Frankrijk niet goed past in het straatje van Ferrari. „Paul Ricard was afgelopen seizoen een lastig circuit voor ons. Het past niet bij ons, maar niks is onmogelijk. We zijn er klaar voor en gaan ons best doen.”

Tijdschema

Het raceweekend (van 21 t/m 23 juni) in Frankrijk gaat vrijdag van start. De eerste vrije training start om 11:00 uur, gevolgd door de tweede vrije training die om 15:00 uur verreden wordt.

Zaterdag vinden de laatste vrije training (12:00 uur) en de kwalificatie (15:00 uur) plaats. Zondag, om 15.10 uur, gaat de GP van Frankrijk van start.