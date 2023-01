Schreuder: ’Wijndal ervaart dat Ajax iets anders is dan AZ’

Mis je iemand als Marc Overmars?

Schreuder: „Voor Ajax is het belangrijk dat er een technisch directeur komt als opvolger van Marc en een technische man in de rvc als vervanger van Danny Blind. Zodat we de korte lijnen kunnen herstellen zoals die er waren met Blind, Overmars en Erik ten Hag. Voor Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar is het nadelig dat zij niet de volledige verantwoordelijkheid krijgen en dragen. Het technisch beleid gaat over teveel schijven.”

Door het aankoopbedrag is er natuurlijk ook zoveel kritiek op Calvin Bassey.

„Ik begrijp de kritiek wel, maar wij zijn er door zijn mentaliteit en manier waarop hij ermee bezig is 100 procent van overtuigd dat hij binnenkort een heel goede speler voor ons is. Hij zal misschien geen Frank de Boer worden. Maar wel een Davinson Sanchez, iemand met power die in een grote competitie kan spelen.”

Waarom pikt Owen Wijndal het niet op?

„Owen ervaart dat Ajax iets anders is dan AZ qua level, ook op de training. Zonder AZ tekort te doen. Hij bezit de kwaliteiten om te blijven gaan als linksback, loopacties te maken en assists te geven. Dat moet hij leveren. Owen bracht te weinig, en die boodschap gaf ik ook door Bassey op te stellen. Volgens mij is het kwartje gevallen. Spelers moeten ook eerlijk naar zichzelf durven kijken.”

Dusan Tadic, je aanvoerder, hield je wel de hand boven het hoofd.

„Dusan levert. Kijk naar zijn doelpunten, assists en zijn fitheid. Hij is in alles een voorbeeldprof en is heel belangrijk voor het team. Op en buiten het veld. Nee, het heeft er niets mee te maken dat we dezelfde manager hebben.”

