WK-leider Charles Leclerc over druk: ‘Zulke reacties negeer ik’

En dus zei Red Bulls topman Helmut Marko na de laatste Grand Prix dat Ferrari, en dus ook Leclerc, fouten gaat maken als de druk erop komt te staan. ,,Maar die reacties negeer”, stelt Leclerc in Miami. ,,Het kan me ook niet zoveel schelen.”

In Miami hebben alle teams tal van activiteiten gepland rond de eerste Grand Prix bij het Hard Rock Stadium. Leclerc (24) verwacht niet dat het voor te veel afleiding zorgt. ,,Om eerlijk te zijn, zijn we met Ferrari het hele jaar druk. We hebben fans over de hele wereld. Hier is het misschien wat meer, maar voor ons verandert er niet heel veel in vergelijking met het laatste weekeinde, onze thuisrace in Imola. Ik kijk ernaar uit om hier te rijden. Zeker het krappe gedeelte van bocht 11 naar 16, zoiets heb ik nog nooit gezien.”