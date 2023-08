Leeuwinnen treffen met Spanje tikkende tijdbom na massale muiterij

SYDNEY/WELLINGTON - Qua potentieel zou de Spaanse bondscoach Jorge Vilda (42) met gemak het beste elftal van het WK kunnen samenstellen. Maar een spraakmakende muiterij van vijftien internationals, die na het Europees kampioenschap in Engeland (2022) zonder succes per email zijn vertrek eisten, maakt dit onmogelijk, ook al kwamen sommigen op hun besluit terug. De Oranje Leeuwinnen, vrijdag in Wellington in de kwartfinale de opponent van La Roja, ruiken bloed.

