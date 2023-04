Rel in schaatswereld: Team IKO overweegt juridische stappen tegen KNSB

„Alle commerciële teams zijn hier op tegen. We hopen dat we dit besluit in goed overleg met de KNSB nog kunnen terugdraaien. Als dat niet lukt, willen we stappen ondernemen. Een advocaat kijkt voor ons nu naar de zaak en is het een en ander aan het uitzoeken”, vertelt Ten Hove.

De KNSB besloot dinsdag dat schaatsers die op een afstand bij de top 8 van de wereld of top 4 van Europa horen vanaf volgend jaar niet meer kunnen uitkomen voor een Nederlandse ploeg. De bond is van mening dat de buitenlandse schaatsers te veel profiteren van het hoge niveau en de faciliteiten bij de Nederlandse teams. Het zinde Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, bijvoorbeeld niet dat de Belg Bart Swings vorig jaar bij de Winterspelen van Beijing de massastart won.

Swings en Liiv

Swings staat onder contract bij IKO, net als de Est Marten Liiv, die in januari bij de EK sprint als derde eindigde. „Ik kan de argumentatie niet volgen”, aldus Ten Hove. „Het is juist zo dat schaatsers in onze ploeg profiteren van de samenwerking met een topper als Bart. Wij worden hier als team het hardst door geraakt, maar het lijkt haast wel een actie gericht tegen België.” Ten Hove doelt daarmee, naast Swings, op de twee succesvolle Belgische shorttrackers Stijn en Hanne Desmet. Ook zij mogen komend seizoen voor het laatst met het Nederlandse team meetrainen.

Ten Hove begrijpt dat Nederland bij de Winterspelen weer net zoveel medailles wil winnen als in 2014 in Sotsji, toen met 24 plakken een record werd verbroken. „Maar ik zou het chiquer vinden als je je als land op jezelf focust. Hoe kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat Nederland de massastart wel op eigen kracht wint?”

De schaatscoach betwijfelt of het besluit van de KNSB juridisch standhoudt. „De huidige licentieovereenkomst hebben de KNSB en de commerciële ploegen gezamenlijk bedacht. Daar staat in dat bij elke ploeg maximaal twee buitenlandse schaatsers onder contract mogen staan. Wij begrijpen ook wel dat het voor Nederland niet wenselijk is hier een team vol Japanners naartoe te halen”, zegt Ten Hove. „Daarnaast vraag ik me af of je dit arbeidsrechtelijk wel kunt maken. Dat je mensen buiten de top 8 wel mag toelaten en mensen binnen de top 8 niet.”